szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendezvények

2 órája

Templomok Éjszakája és ARS SACRA fesztivál Balatonalmádiban

Címkék#fesztivál#koncert#ARS SACRA

A Teljesebb Életért Egyesület vezetőjét, Töltési Erzsébetet kérdeztük az ezen a héten induló fesztiválról.

Szilas Lilla

Újból gazdag programot kínál Balatonalmádi, ahol a város szép templomaiban egy héten keresztül több koncertet, előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a „szent művészet” jegyében. Szeptember 12-én 18.30-kor Nagy Zsuzsanna hegedűművész és Siklósi Ágnes orgonista koncertjével kezdődik a program a Szent Ignác templomban.

Szeptember 19-én 18.00-kor Balatonalmádi Város Vegyeskara lép fel a Baross utcai református templomban
Szeptember 19-én 18.00-kor Balatonalmádi Város Vegyeskara lép fel a Baross utcai református templomban
Fotó: Teljesebb Életért Egyesület

A Templomok Éjszakája szeptember 13-án 18.00-kor zarándoklattal kezdődik a Szent Imre templomtól a Kerékpáros imahelyig. Almádi legfiatalabb kegyhelye a Felsőörsi út és a Vécsey Károly utca találkozásánál 2019-ben épült. Simon András grafikusművész szenteket ábrázoló finom vonalú grafikáinak a faoszlopokba való újravésését Kelemen Ákos Ferenc fafaragó végzi majd az ősszel, rendszeres karbantartásáról pedig Városgondnokság szakemberei gondoskodnak. A zarándokok 19.00-kor érkeznek az Angyalos Boldogasszony kápolnához, ahol a helyi katolikus, református, evangélikus felekezetek vezetői köszöntik a résztvevőket. Martinné Staszny Éva, a Honismereti és Városszépítő Kör tagja mutatja be a kápolnát. Közreműködik a Ciszterci Szent Imre templom kórusa.

Előadások és koncertek Balatonalmádi templomaiban

Szeptember 18-án 19.00-kor a Cantabile Énekegyüttes fog fellépni a Szent Ignác templomban, majd szeptember 19-én 18.00-kor Balatonalmádi Város Vegyeskara lép fel a Baross utcai református templomban, végül szeptember 21-én 10.30-kor a Cor Jesu et Gaudium Kamarakórus közreműködik az istentiszteleten és koncertet ad a Vörösberényi erődített református templomban.

Szeptember 21-én 10.30-kor a Cor Jesu et Gaudium Kamarakórus közreműködik az istentiszteleten és koncertet ad a Vörösberényi erődített református templomban
Szeptember 21-én 10.30-kor a Cor Jesu et Gaudium Kamarakórus közreműködik az istentiszteleten és koncertet ad a Vörösberényi erődített református templomban
Fotó: Teljesebb Életért Egyesület

A Teljesebb Életért Egyesület  önkéntesei a nyári hónapokban Templom- és Villasétákat vezettek Almádiban minden hétvégén, melyen nagyon sok érdeklődő vett részt. Az egyesület minden évben kétszer Várostakarítást is szervez. Büszkék városukra és szeretnék, ha minél többen megismernék Balatonalmádi értékeit szépségeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu