Templomok Éjszakája és ARS SACRA fesztivál Balatonalmádiban

Újból gazdag programot kínál Balatonalmádi, ahol a város szép templomaiban egy héten keresztül több koncertet, előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a „szent művészet” jegyében. Szeptember 12-én 18.30-kor Nagy Zsuzsanna hegedűművész és Siklósi Ágnes orgonista koncertjével kezdődik a program a Szent Ignác templomban.

Szeptember 19-én 18.00-kor Balatonalmádi Város Vegyeskara lép fel a Baross utcai református templomban

Fotó: Teljesebb Életért Egyesület

A Templomok Éjszakája szeptember 13-án 18.00-kor zarándoklattal kezdődik a Szent Imre templomtól a Kerékpáros imahelyig. Almádi legfiatalabb kegyhelye a Felsőörsi út és a Vécsey Károly utca találkozásánál 2019-ben épült. Simon András grafikusművész szenteket ábrázoló finom vonalú grafikáinak a faoszlopokba való újravésését Kelemen Ákos Ferenc fafaragó végzi majd az ősszel, rendszeres karbantartásáról pedig Városgondnokság szakemberei gondoskodnak. A zarándokok 19.00-kor érkeznek az Angyalos Boldogasszony kápolnához, ahol a helyi katolikus, református, evangélikus felekezetek vezetői köszöntik a résztvevőket. Martinné Staszny Éva, a Honismereti és Városszépítő Kör tagja mutatja be a kápolnát. Közreműködik a Ciszterci Szent Imre templom kórusa.

Előadások és koncertek Balatonalmádi templomaiban

Szeptember 18-án 19.00-kor a Cantabile Énekegyüttes fog fellépni a Szent Ignác templomban, majd szeptember 19-én 18.00-kor Balatonalmádi Város Vegyeskara lép fel a Baross utcai református templomban, végül szeptember 21-én 10.30-kor a Cor Jesu et Gaudium Kamarakórus közreműködik az istentiszteleten és koncertet ad a Vörösberényi erődített református templomban.

Szeptember 21-én 10.30-kor a Cor Jesu et Gaudium Kamarakórus közreműködik az istentiszteleten és koncertet ad a Vörösberényi erődített református templomban

A Teljesebb Életért Egyesület önkéntesei a nyári hónapokban Templom- és Villasétákat vezettek Almádiban minden hétvégén, melyen nagyon sok érdeklődő vett részt. Az egyesület minden évben kétszer Várostakarítást is szervez. Büszkék városukra és szeretnék, ha minél többen megismernék Balatonalmádi értékeit szépségeit.