Pomerium

21 perce

Megnyílnak Balatonalmádi villái

Címkék#Balatonalmádi#pomerium#villa

Szeptember 26-28. között, egy őszi hétvégén a Pomerium nevű rendezvény keretében ismét megnyitják az érdeklődők számára Balatonalmádi ikonikus helyszíneit, a gyönyörű villaépületeket, az ismertebb intézményeket, szállás- és vendéglátóhelyeket, amelyek nagy része a XIX-XX. század fordulóján épült.

Veol.hu

Az Almádiért Közalapítvány, a Bauxitkutató Természetjáró Egyesület, Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár, valamint számos helyi civil szervezet, egyesület építi fel ezt az egyedülálló programot. A rendezvényen betekinthetünk épületekbe, tematikus, az adott helyre vonatkozó előadásokkal ismertetőt nyújtva és szórakoztatva a közönséget.

Belülről is megtekinthetőek lesznek Balatonalmádi ikonikus villái
Fotó: Pomerium/Facebook

Péntek délután Pomerium-sétára invitálnak mindenkit, majd egy különleges koncerttel, Csík Jánossal és a Mezzo zenekarral ünnepelik meg városunk értékeit a vörösberényi Kerényi Imre Kult-Magtárban. Szombaton és vasárnap pedig kinyílnak a házak, a villák, a kertek, és közel 30 helyi ingatlan mesél a város történetéről. A villák és a különleges épületek nosztalgiabusszal is bejárhatók, induló és érkező állomás a városháza előtt.

Kinyílnak Balatonalmádi villái

Pénteken 16 órakor indul a Pomerium-séta, mely regisztrációhoz kötött. A hivatalos megnyitót 19 órakor tartják Csík Jánossal és a Mezzo zenekarral a Kerényi Imre Kult-Magtárban. 21 órától pedig kiállítást szerveznek a Blaska és a Jordán család hagyatékából a Magtár és a Kolostor történetéről, valamint éjszakai vezetett sétára hívnak a koncert után az épületegyüttesben.

Szombat és vasárnap kinyílnak a házak, és közel 30 helyi ingatlan mesél a város történetéről. A Pomerium sétálófüzetben minden fontos információt meg lehet tudni a felkereshető villákról. Mindkét nap 10 órakor és 16 órakor indul ingyenes járat a városháza elől (Széchenyi sétány 1.), mely bejárja a Pomerium helyszíneit és 9 helyen áll meg.

 

