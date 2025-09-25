Megnyílnak Balatonalmádi villái

Az Almádiért Közalapítvány, a Bauxitkutató Természetjáró Egyesület, Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár, valamint számos helyi civil szervezet, egyesület építi fel ezt az egyedülálló programot. A rendezvényen betekinthetünk épületekbe, tematikus, az adott helyre vonatkozó előadásokkal ismertetőt nyújtva és szórakoztatva a közönséget.

Belülről is megtekinthetőek lesznek Balatonalmádi ikonikus villái

Fotó: Pomerium/Facebook

Péntek délután Pomerium-sétára invitálnak mindenkit, majd egy különleges koncerttel, Csík Jánossal és a Mezzo zenekarral ünnepelik meg városunk értékeit a vörösberényi Kerényi Imre Kult-Magtárban. Szombaton és vasárnap pedig kinyílnak a házak, a villák, a kertek, és közel 30 helyi ingatlan mesél a város történetéről. A villák és a különleges épületek nosztalgiabusszal is bejárhatók, induló és érkező állomás a városháza előtt.

Pénteken 16 órakor indul a Pomerium-séta, mely regisztrációhoz kötött. A hivatalos megnyitót 19 órakor tartják Csík Jánossal és a Mezzo zenekarral a Kerényi Imre Kult-Magtárban. 21 órától pedig kiállítást szerveznek a Blaska és a Jordán család hagyatékából a Magtár és a Kolostor történetéről, valamint éjszakai vezetett sétára hívnak a koncert után az épületegyüttesben.

Szombat és vasárnap kinyílnak a házak, és közel 30 helyi ingatlan mesél a város történetéről. A Pomerium sétálófüzetben minden fontos információt meg lehet tudni a felkereshető villákról. Mindkét nap 10 órakor és 16 órakor indul ingyenes járat a városháza elől (Széchenyi sétány 1.), mely bejárja a Pomerium helyszíneit és 9 helyen áll meg.