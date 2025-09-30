Balatonalmádi villáit ellepték a turisták (+ galéria)

A Pomerium elnevezésű rendezvényt második alkalommal rendezték meg 2025. szeptember 26–28. között. A rendezvény mottója: „Tájuk háza – házunk tája”, illetve „Házunk tája, tájunk háza – múltidéző napok Balatonalmádiban”. Céljaként tűzte ki, hogy bemutassa a város ikonikus villaépületeit, azok történetét, a helyi közösség múltját, és hogy a lakosok és látogatók számára „kézzelfoghatóvá” tegye a helytörténetet. Ennek részekén több villát megnyitottak a látogatók előtt és egyes helyeken a tulajdonos vagy egy helyi, honismeretben jártas önkéntes mesélt az épületről és annak történetéről.

Balatonalmádiban az egykori Postás Üdülő parkját is megnyitották az érdeklődők előtt

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az egész hétvégét felölelő programot az Almádiért Közalapítványnak, a Bauxitkutató Természetjáró Egyesületnek, Balatonalmádi Város Önkormányzatának és a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnak, valamint számos helyi civil szervezetnek, egyesületnek köszönhetjük.

Balatonalmádi villái kézzelfoghatóvá váltak

A rendezvény péntek délután egy tematikus Pomerium-sétával kezdődött, ahol a város értékeit, történeti helyszíneit mutatták be helytörténeti ismertetőkkel. A hivatalos megnyitón a Kerényi Imre Kult-Magtár épületében Csík János és a MEZZO adtak koncertet, majd az est „Pomerium korzó” formájában folytatódott, kiállítással a Blaska és Jordán család hagyatékából, melynek témája a Magtár és a kolostor története volt. Emellett éjszakai vezetett séta zajlott az épületegyüttesek között.