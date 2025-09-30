szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pomerium

40 perce

Balatonalmádi villáit ellepték a turisták (+ galéria)

Címkék#múltidéző nap#villaépület#történet#séta

A Pomerium – Múltidéző napok Balatonalmádiban című rendezvény egy izgalmas, közösségi köntösbe öltöztetett időutazás volt. A szervezők célja az volt, hogy a város épített örökségét, a helyi múltat és közösségi értékeket egyaránt bemutassa – mindezt élményszerű programokon keresztül.

Szilas Lilla

A Pomerium elnevezésű rendezvényt második alkalommal rendezték meg 2025. szeptember 26–28. között. A rendezvény mottója: „Tájuk háza – házunk tája”, illetve „Házunk tája, tájunk háza – múltidéző napok Balatonalmádiban”. Céljaként tűzte ki, hogy bemutassa a város ikonikus villaépületeit, azok történetét, a helyi közösség múltját, és hogy a lakosok és látogatók számára „kézzelfoghatóvá” tegye a helytörténetet. Ennek részekén több villát megnyitottak a látogatók előtt és egyes helyeken a tulajdonos vagy egy helyi, honismeretben jártas önkéntes mesélt az épületről és annak történetéről. 

Balatonalmádiban az egykori Postás Üdülő parkját is megnyitották az érdeklődők előtt
Balatonalmádiban az egykori Postás Üdülő parkját is megnyitották az érdeklődők előtt
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az egész hétvégét felölelő programot az Almádiért Közalapítványnak, a Bauxitkutató Természetjáró Egyesületnek, Balatonalmádi Város Önkormányzatának és a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnak, valamint számos helyi civil szervezetnek, egyesületnek köszönhetjük.

Balatonalmádi villái kézzelfoghatóvá váltak

A rendezvény péntek délután egy tematikus Pomerium-sétával kezdődött, ahol a város értékeit, történeti helyszíneit mutatták be helytörténeti ismertetőkkel. A hivatalos megnyitón a Kerényi Imre Kult-Magtár épületében Csík János és a MEZZO adtak koncertet, majd az est „Pomerium korzó” formájában folytatódott, kiállítással a Blaska és Jordán család hagyatékából, melynek témája a Magtár és a kolostor története volt. Emellett éjszakai vezetett séta zajlott az épületegyüttesek között.

Balatonalmádi villáit ellepték a turisták

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

Szombaton és vasárnap megnyílt közel 30 helyi villa és emblematikus épület, amelyek egykor meghatározó szerepet játszottak a város életében és közösségi arculatában. A látogatók egyénileg bejárhatták ezeket az épületeket, vagy a nosztalgiabuszos városnézés keretein belül. A vasárnap esti zárás része egy tea- és kvízparti volt.

A Pomerium nem egy klasszikus fesztivál, ahol a szórakozás és a koncertek dominálnak, hanem sokkal inkább egy kulturális hétvége, amelynek középpontjában a város múltjának újrafelfedezése áll. Az emberek nem csak nézőként, hanem résztvevőként kapcsolódhattak be: olyan házakba léphettek be, amelyek eddig zárva voltak, és történeteket hallhattak a helyi közösségtől. Ez a személyes bevonódás adta az esemény különlegességét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu