Elképesztő: naponta akár 850 kiló napvédő is oldódhat a Balatonba

A nyári kánikulában turisták és helyiek százezrei érkeznek a tópartra, hogy enyhülést találjanak a hőségben. A kutatók szerint a Balaton csúcsszezonjában naponta akár 850 kilogrammnyi fényvédőszer hatóanyag kerülhet a vízbe, mivel a fürdőzők többsége naptejekkel és napkrémekkel védekezik a nap káros sugarai ellen. Ezek a vegyületek nemcsak a vízben maradnak kimutathatóak, hanem lerakódnak az üledékben is, sőt a vízi élőlények, például algák és kagylók szervezetében is megjelennek – írja a Balatonscience Facebook oldala.

A Balaton élővilágát egyre jobban veszélyeztetik a fürdőzők által használt naptejek vegyületei

Fotó: Balatonscience Facebook

Balaton vizét naptejek terhelik

A vízi környezetre legnagyobb terhelést a kémiai UV-szűrők jelentik, hiszen fürdőzés közben ezek egy része lemosódik a bőrről, és a tó vizébe kerül. Sokan nem is gondolnak bele, hogy mindez milyen komoly problémát okoz a Balaton élővilágának – olvasható a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán. A kutatók szerint kétféle fényvédőt különböztetünk meg: a fizikai UV-szűrők apró ásványi részecskékkel verik vissza a napsugarakat a bőr felszínéről, míg a kémiai, szintetikus változatok hatóanyagai felszívódva a bőr mélyebb rétegeiben kötik meg az UV-sugárzás energiáját. Az intézet munkatársai immár három éve rendszeresen vizsgálják a Balaton 13 leglátogatottabb strandját, ahol az öt leggyakrabban használt kémiai UV-szűrő koncentrációját mérik, és ezek ökológiai kockázatait is értékelik.

Bővebb információ a Balaton Science facebook oldalán olvasható.