Így nézett ki Balatonfüred több mint 100 éve, fotón a döbbenetes változás
Egy több mint egy évszázados és egy friss fotó állítja szembe a múltat a jelennel: elképesztő, mennyit fejlődött Balatonfüred. Az összehasonlító képeken jól látszik, hogyan alakult át a táj, és vált a csendes településből az egyik legnépszerűbb balatoni üdülőváros.
A régi fotó 1906-ban készült: akkoriban még alig akadt beépített terület a Balaton északi partján fekvő Balatonfüreden. A lankás domboldalakról tiszta kilátás nyílt a tóra és a Tihanyi-félszigetre, amit a természet érintetlensége uralt. A fák, szőlők és szántók határozták meg a tájat. A képet a Magyar Turizmus Fórum Facebook-oldala osztotta meg,
Balatonfüred átalakulása
A friss, 2024-ben készült fotón már egészen más kép fogad: házak, társasházak, utak, szállodák és magas épületek sorakoznak a part közelében. Balatonfüred a 20. század második felében hatalmas fejlődésen ment keresztül: kiépült az infrastruktúra, megerősödött a turizmus, és mára az egyik legfelkapottabb balatoni várossá vált.
A kép alsó részén már jól kivehetőek a jellegzetes épületek, köztük a többemeletes szállodák és üdülők. A tóparti rész sűrű beépítettsége jól mutatja, milyen mértékben nőtt a település idegenforgalma és lakosságszáma. Ennek ellenére a háttérben húzódó Tihanyi-félsziget szinte változatlan maradt – mintha őrizné a táj eredeti karakterét.
