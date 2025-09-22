szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Romantikus hétvége

3 órája

Egy hétvégére Balatonfüred visszatért a reformkorba (galéria)

Címkék#Szent István tér#Kisfaludy színpad#Reformkori Hagyományőrző#romantikus reform#Balatonfüred#program

Balatonfüred szombaton is pezsgő életet élt át a Romantikus Reformkor fesztiválon, ahol a látványos hintós, kosztümös felvonulás és a délutáni-esti programok vonzották a legtöbb érdeklődőt. A nap során bálok, operettgála és gasztronómiai kínálat is gazdagította a rendezvényt.

Balogh Rebeka

A hétvégén látványos programokkal telt meg Balatonfüred: a Romantikus Reformkor fesztivál sok látogatót vonzott a városba.

Balatonfüred szombaton ünnepi hangulatban várta a látogatókat, a hintós, kosztümös felvonulás kiemelkedő látványt nyújtott a fesztiválon. Fotó: Nagy Lajos/Napló
Balatonfüred szombaton ünnepi hangulatban várta a látogatókat, a hintós, kosztümös felvonulás kiemelkedő látványt nyújtott a fesztiválon.
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balatonfüred szombati kiemelt programjai

Egész nap, azaz 10:00 és 18:00 között a Tagore sétányon népi és iparművészeti vásár, valamint népi játszótér és homokkép-festés várta az érdeklődőket, miközben a gasztronómiai kitelepülők, köztük a Spicc Bisztró, és a Balatonfüred-Csopaki borvidék borászatainak kínálata színesítette a kínálatot.

Délután 13:55-kor a Reformkori Hagyományőrzők táncos bemutatója nyitotta a programokat, majd a 14:00-kor kezdődő hintós, kosztümös felvonulás volt, díszes fogatokkal, korhű jeleneteket bemutató élőképekkel, fúvószenekarral és táncosokkal, a Szent István térről a Kisfaludy színpadhoz vonzva a látogatókat, ahol 14:45-ös ünnepélyes megnyitó vette kezdetét, majd a 15-kor kezdődő Hampel Katalin divatbemutató Sáfár Mónika közreműködésével.

Látványos felvonulás és bálok színesítették a Balaton-parti hétvégét

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A délutáni programok része volt a 16-kor kezdődő zenei előadás Kővári Eszter Sára és Peltzer Ferenc közreműködésével az Esterházy-kastélyban, valamint a Vitorlás téren tartott táncbemutató. 16:30-kor a „Sárga rózsák tánca” előadás várta a látogatókat a Tagore sétány Virágkapu fotópontjánál.

Az estét a Kisfaludy színpadon 18-kor kezdődő „Te rongyos élet” operettgála, majd 18–19 óra között a Reformkori bál bevonulása, Kalló Zoltán prímás közreműködésével és 19-kor a kosztümös bál az Anna Grand Hotelben koronázta meg. A napot az este kezdődő „Borok és dalok” színházi előadás zárta a Kisfaludy színpadon.

A pénteki „A kőszívű ember fiai” előadás (a Magyarock Dalszínház történelmi musicalje) a reformkor, a forradalom és a szabadságharc hangulatát idézte meg, nagy sikert aratva a közönség körében.

A kőszívű ember fiai – Balatonfüred

Fotók: Nagy Lajos/Napló

A hétvége vasárnapra sem ért véget: a Kisfaludy színpadon a Maszk Bábszínház előadása, A furfangos csodadoktorok és délután a solymász-bemutató várta a látogatókat, így a látogatók a hétvége utolsó napján is találhattak különleges élményeket Balatonfüreden.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu