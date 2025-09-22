3 órája
Egy hétvégére Balatonfüred visszatért a reformkorba (galéria)
Balatonfüred szombaton is pezsgő életet élt át a Romantikus Reformkor fesztiválon, ahol a látványos hintós, kosztümös felvonulás és a délutáni-esti programok vonzották a legtöbb érdeklődőt. A nap során bálok, operettgála és gasztronómiai kínálat is gazdagította a rendezvényt.
A hétvégén látványos programokkal telt meg Balatonfüred: a Romantikus Reformkor fesztivál sok látogatót vonzott a városba.
Balatonfüred szombati kiemelt programjai
Egész nap, azaz 10:00 és 18:00 között a Tagore sétányon népi és iparművészeti vásár, valamint népi játszótér és homokkép-festés várta az érdeklődőket, miközben a gasztronómiai kitelepülők, köztük a Spicc Bisztró, és a Balatonfüred-Csopaki borvidék borászatainak kínálata színesítette a kínálatot.
Délután 13:55-kor a Reformkori Hagyományőrzők táncos bemutatója nyitotta a programokat, majd a 14:00-kor kezdődő hintós, kosztümös felvonulás volt, díszes fogatokkal, korhű jeleneteket bemutató élőképekkel, fúvószenekarral és táncosokkal, a Szent István térről a Kisfaludy színpadhoz vonzva a látogatókat, ahol 14:45-ös ünnepélyes megnyitó vette kezdetét, majd a 15-kor kezdődő Hampel Katalin divatbemutató Sáfár Mónika közreműködésével.
Látványos felvonulás és bálok színesítették a Balaton-parti hétvégétFotók: Nagy Lajos/Napló
A délutáni programok része volt a 16-kor kezdődő zenei előadás Kővári Eszter Sára és Peltzer Ferenc közreműködésével az Esterházy-kastélyban, valamint a Vitorlás téren tartott táncbemutató. 16:30-kor a „Sárga rózsák tánca” előadás várta a látogatókat a Tagore sétány Virágkapu fotópontjánál.
Az estét a Kisfaludy színpadon 18-kor kezdődő „Te rongyos élet” operettgála, majd 18–19 óra között a Reformkori bál bevonulása, Kalló Zoltán prímás közreműködésével és 19-kor a kosztümös bál az Anna Grand Hotelben koronázta meg. A napot az este kezdődő „Borok és dalok” színházi előadás zárta a Kisfaludy színpadon.
A pénteki „A kőszívű ember fiai” előadás (a Magyarock Dalszínház történelmi musicalje) a reformkor, a forradalom és a szabadságharc hangulatát idézte meg, nagy sikert aratva a közönség körében.
A kőszívű ember fiai – BalatonfüredFotók: Nagy Lajos/Napló
A hétvége vasárnapra sem ért véget: a Kisfaludy színpadon a Maszk Bábszínház előadása, A furfangos csodadoktorok és délután a solymász-bemutató várta a látogatókat, így a látogatók a hétvége utolsó napján is találhattak különleges élményeket Balatonfüreden.
