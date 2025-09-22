Egy hétvégére Balatonfüred visszatért a reformkorba (galéria)

A hétvégén látványos programokkal telt meg Balatonfüred: a Romantikus Reformkor fesztivál sok látogatót vonzott a városba.

Balatonfüred szombaton ünnepi hangulatban várta a látogatókat, a hintós, kosztümös felvonulás kiemelkedő látványt nyújtott a fesztiválon.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balatonfüred szombati kiemelt programjai

Egész nap, azaz 10:00 és 18:00 között a Tagore sétányon népi és iparművészeti vásár, valamint népi játszótér és homokkép-festés várta az érdeklődőket, miközben a gasztronómiai kitelepülők, köztük a Spicc Bisztró, és a Balatonfüred-Csopaki borvidék borászatainak kínálata színesítette a kínálatot.

Délután 13:55-kor a Reformkori Hagyományőrzők táncos bemutatója nyitotta a programokat, majd a 14:00-kor kezdődő hintós, kosztümös felvonulás volt, díszes fogatokkal, korhű jeleneteket bemutató élőképekkel, fúvószenekarral és táncosokkal, a Szent István térről a Kisfaludy színpadhoz vonzva a látogatókat, ahol 14:45-ös ünnepélyes megnyitó vette kezdetét, majd a 15-kor kezdődő Hampel Katalin divatbemutató Sáfár Mónika közreműködésével.