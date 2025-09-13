szeptember 13., szombat

Családi élmények

3 órája

Mesés pillanatok Balatonfüreden, amiket nem akarsz kihagyni

Címkék#család#balatonfüredi#Balatonfüredi Kongresszusi Központ#meseprogram#ősz

Izgalmas és szórakoztató programok várják a családokat a Balaton partján. Balatonfüred minden hónapban különleges meseelőadással kedveskedik a látogatóknak.

Balogh Rebeka

A Balatonfüred Kongresszusi Központ szívügyének tekinti, hogy minden korosztály számára tartalmas programokat kínáljon – tette közzé az intézmény a Facebook-oldalán.

Balatonfüred minden hónapban különleges meseprogramot kínál a családoknak.
Forrás: Balatonfüred Kongresszusi Központ 

Balatonfüred őszi programokat kínál a családoknak

Szeptember 20-án, szombaton, délután 16 órakor várják a kicsiket és nagyokat a szórakoztató családi előadásra, ahol Berg Judit híres karaktere, Rumini elevenedik meg, hogy megmentse Ferrit-sziget lakóit. A program 3 éves kortól ajánlott, 20 fő fölötti csoportoknak 10% kedvezményben részesülnek.

 Októberben a dallamos mesejátékairól híres Kolompos együttes lép fel, zenével és tánccal szórakoztatva a közönséget. Novemberben Pom Pom bohóckodásai garantálják a nevetést, míg decemberben a Mikulás ünnepén krampuszok látogatják meg a gyerekeket, az adventi időszakban pedig az angyalokkal készülhetnek az ünnepre.

A központ 20 fő fölötti csoportoknak minden előadásnál kedvezményt biztosít, a jegyeket a helyszínen vagy a bfcc.hu weboldalon lehet megvásárolni, így biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő programot.

 

