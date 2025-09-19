Többnapos forgatag indult a parton, estére különleges élményt ígérnek Füreden

Tegnap megnyitották a Romantikus Reformkort, Balatonfüred egyik leglátogatottabb rendezvényét, amely idén is a hagyományőrzés és a kulturális élmények köré szerveződik – írja a balatonfured.hu.

Balatonfüred pénteken is pezsgő kulturális életnek ad otthont, a fesztivál minden korosztálynak kínál programot.

Forrás: szallas.hu

Balatonfüred pénteki programjai

A fesztivál második napja reggeltől estig változatos eseményekkel tölti meg a várost. Délelőtt 10 órától a Tagore sétányon népi és iparművészeti vásár várja a látogatókat, miközben a Balatonfüred–Csopaki borvidék két kiemelkedő pincészete, a Balogh Pincészet, az év balatonfüredi bortermelője, valamint a Zelna Borászat, az év Város Bora-díj győztese kínálja nedűit.

Az Esterházy-kastélyban diákok mérhetik össze tudásukat a helytörténeti vetélkedőn, amelynek középpontjában a reformkor és a Jókai-emlékév áll.

Délután 5 órakor a húszéves Reformkori Hagyományőrzők Társasága születésnapi megemlékezésén Molnár Judit, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke beszélget Schindele Györgyné alapító elnökkel és Győri Anita jelenlegi elnökkel.

A látogatók a fesztivál ideje alatt felöltözhetnek reformkori ruhába, amelyet Balatonfüred Kossuth L. u. és Koloska u. alatt bérelhetnek. A bérlés ma még lehetséges, a visszavétel szeptember 21-én 10-18 óra között történik, előzetes egyeztetéssel.

Az est fő attrakciója pedig a Kisfaludy színpadon lesz, ahol 19 órától A kőszívű ember fiai történelmi musical, amely a közönségnek a reformkor hangulatát idézi meg.

A Romantikus Reformkor fesztivál így pénteken is sokszínű kínálattal erősíti Balatonfüred kulturális és közösségi életét, a vásártól kezdve a borokon át a színházi előadásig. Minél többen öltsenek korhű viseletet a hétvége során, hogy teljes legyen a hangulat. A fesztivál szombaton a Tagore sétányon látványos hintós felvonulással és táncos bemutatóval folytatódik, vasárnap pedig a Kisfaludy színpadon a Maszk Bábszínház előadása, „A furfangos csodadoktorok”, emeli ki a hétvége kulturális kínálatát.

A pontos programok, reformkori ruhabérlés és időpontok, balatonfüredi hivatalos oldalán található.