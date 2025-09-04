Balatonfüred fényben úszik: nagy nevekkel és gálával jön a Quasimodo-költőverseny

Idén immár harmincharmadik alkalommal rendezik meg Balatonfüreden a Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőversenyt, amely szeptember 12-13-án az Anna Grand Hotelben, a Tagore sétányon és a város más ikonikus helyszínein fogadja az irodalom kedvelőit. A fesztiválon a díjkiosztó ünnepség mellett gálaműsor, irodalmi matiné és a Jókai-bicentenáriumhoz kapcsolódó különleges programok is elérhetők lesznek.

Balatonfüred irodalmi központtá válik a Quasimodo-költőverseny hétvégéjén.

Fotó: Digitális Képarchívum – http://dka.oszk.hu - DKA-034039 / Forrás: Balatonfüred emlékjelei c. könyv (Forrás: szoborlap.hu)

Balatonfüred gálával és ünnepi megemlékezéssel indítja a hétvégét

A rendezvény szeptember 12-én, pénteken 17.30-kor kezdődik megemlékezéssel Salvatore Quasimodo emlékfájánál, a Tagore sétányon. Az ünnepségen közreműködik a Balatonfüredi Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos karnagy vezényletével, beszédet mond Cserép László, a kuratórium titkára.

Ezt követi 18 órától az Anna Grand Hotel dísztermében a költőverseny díjkiosztó ünnepsége, amelynek házigazdája Oberfrank Pál, Kossuth- és Jászai-díjas színművész. Köszöntőt mond Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója, Bóka István, Balatonfüred polgármestere és Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja.

A díjakat többek között Szörényi László irodalomtörténész, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, Puskás István, Debrecen alpolgármestere és Szerdahelyi Csongor, az Országút című lap főszerkesztője adja át. Az esten közreműködik Lukács Sándor és Carla Romanelli színművész.

Balatonfüreden olasz gálaműsor teszi különlegessé az estét

A díjkiosztót 19.30-tól a Notte illuminata – Ragyogó éjszaka című gálaműsor követi. Az olasz tenor, Julian Dionne előadását Neumark Zoltán zongoraművész és Manuel Buda gitárművész kíséri. Az esemény végén fogadás várja a meghívott vendégeket, ahol a Zelna Borászat legfinomabb borait is meg lehet kóstolni.

Balatonfüred szombati programja Jókaira fókuszál

A szeptember 13-i események a Jókai-bicentenárium jegyében zajlanak. A Szőcs Géza Irodalmi Szalonban 9.30-tól bemutatják a díjazott tárcanovellákat és verseket, valamint a Tempevölgy folyóirat szeptemberi számát, amelyet Tóbiás Krisztián főszerkesztő ismertet.