Balatonfüred fényben úszik: nagy nevekkel és gálával jön a Quasimodo-költőverseny
A jövő hét végén irodalmi élményekbe burkolózik a város. Balatonfüred lesz a költészet fővárosa, ahol díjátadó, gálaest és Jókai-bicentenárium is várja a közönséget.
Idén immár harmincharmadik alkalommal rendezik meg Balatonfüreden a Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőversenyt, amely szeptember 12-13-án az Anna Grand Hotelben, a Tagore sétányon és a város más ikonikus helyszínein fogadja az irodalom kedvelőit. A fesztiválon a díjkiosztó ünnepség mellett gálaműsor, irodalmi matiné és a Jókai-bicentenáriumhoz kapcsolódó különleges programok is elérhetők lesznek.
Balatonfüred gálával és ünnepi megemlékezéssel indítja a hétvégét
A rendezvény szeptember 12-én, pénteken 17.30-kor kezdődik megemlékezéssel Salvatore Quasimodo emlékfájánál, a Tagore sétányon. Az ünnepségen közreműködik a Balatonfüredi Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos karnagy vezényletével, beszédet mond Cserép László, a kuratórium titkára.
Ezt követi 18 órától az Anna Grand Hotel dísztermében a költőverseny díjkiosztó ünnepsége, amelynek házigazdája Oberfrank Pál, Kossuth- és Jászai-díjas színművész. Köszöntőt mond Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója, Bóka István, Balatonfüred polgármestere és Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja.
A díjakat többek között Szörényi László irodalomtörténész, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, Puskás István, Debrecen alpolgármestere és Szerdahelyi Csongor, az Országút című lap főszerkesztője adja át. Az esten közreműködik Lukács Sándor és Carla Romanelli színművész.
Balatonfüreden olasz gálaműsor teszi különlegessé az estét
A díjkiosztót 19.30-tól a Notte illuminata – Ragyogó éjszaka című gálaműsor követi. Az olasz tenor, Julian Dionne előadását Neumark Zoltán zongoraművész és Manuel Buda gitárművész kíséri. Az esemény végén fogadás várja a meghívott vendégeket, ahol a Zelna Borászat legfinomabb borait is meg lehet kóstolni.
Balatonfüred szombati programja Jókaira fókuszál
A szeptember 13-i események a Jókai-bicentenárium jegyében zajlanak. A Szőcs Géza Irodalmi Szalonban 9.30-tól bemutatják a díjazott tárcanovellákat és verseket, valamint a Tempevölgy folyóirat szeptemberi számát, amelyet Tóbiás Krisztián főszerkesztő ismertet.
11 órától Szörényi László tart előadást Jókai és Olaszország címmel, majd kerekasztal-beszélgetés következik Praznovszky Mihály moderálásával. A beszélgetésben részt vesz Nagy Koppány Zsolt író, Kiss A. Krisztina irodalomtörténész és Erős Kinga költő is.
A program Jókai-ebéddel zárul a Bahart hajójának fedélzetén.
Balatonfüred és a Quasimodo-hagyomány
A Quasimodo Költőversenyt 1992 óta rendezik meg Balatonfüreden, tisztelegve a Nobel-díjas olasz költő előtt, aki 1961-ben járt a városban, és a Tagore sétányon emlékfát ültetett. Az elmúlt három évtizedben számos elismert költő – többek között Faludy György, Tóth Krisztina és Zalán Tibor – részesült itt elismerésben.
A díjazott versek idén is megjelennek a Tempevölgy folyóiratban, az okleveles alkotók pedig a Herendi Porcelánmanufaktúra ajándékait vihetik haza.
A hétvége a város kulturális életének kiemelt eseménye, amely rangos művészeket és irodalmárokat vonultat fel. A programok pontos időpontjairól és a regisztrációról a balatonfured.hu oldalon olvashatnak.
