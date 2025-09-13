45 perce
Balatonfüreden díjazták a Quasimodo-költőverseny nyerteseit (galéria)
A Tagore sétánynál tartott megemlékezéssel kezdődött Balatonfüreden a költőverseny ünnepi estje, majd az Anna Grand Hotelben adták át az elismeréseket. Balatonfüred kulturális életének egyik ékköve a Quasimodo-költőverseny, ami idén is kiemelkedő esemény volt.
Balatonfüreden szeptember 12-én a Tagore sétánynál, Salvatore Quasimodo emlékfájánál tartott ünnepi megemlékezéssel indult a XXXIII. nemzetközi költőverseny hivatalos programja. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara adott térzenét Hégely Ákos vezényletével, majd az ünnepi beszédekkel méltatták a Nobel-díjas olasz költő alakját.
Balatonfüred kulturális hagyománya a középpontban
A program 17.30-kor kezdődött a költő emlékfájánál. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara játszott, a zenekart Hégely Ákos karnagy vezényelte. Ünnepi beszédet mondott Cserép László, a kuratórium titkára.
Az ünnepséget Urbán Ildikó, a balatonfüredi önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért és oktatási ügyekért felelős munkatársa konferálta. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos karnagy vezényletével adta elő az olasz és a magyar himnuszt, majd Cserép László, a kuratórium titkára beszédében az alapító tagok munkáját méltatta, és köszönetet mondott nekik. A megemlékezés koszorúit ezt követően Bóka István polgármester és Holczer András alpolgármester helyezte el, mellettük tiszteletét fejezte ki Szentei Tamás, a debreceni önkormányzat kulturális osztályának vezetője, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, továbbá Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója és Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja és egykori igazgató.
Az Anna Grand Hotel dísztermében folytatódott az ünnep, ahol a XXXIII. Quasimodo Költőverseny díjkiosztóját rendezték meg. A házigazda Oberfrank Pál, Kossuth- és Jászai-díjas színművész volt, közreműködött Lukács Sándor és Carla Romanelli színművész.
Az ünnepségen elsőként Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, beszédében a Quasimodo-fa ültetésének jelentőségét és a rendezvény fontosságát emelte ki. Őt követte Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója, aki immár ötödik alkalommal vett részt a költőversenyen, és most utoljára igazgatói minőségében szólhatott a közönséghez. Hangsúlyozta a két ország közötti barátság fontosságát, valamint köszönetet mondott Balatonfürednek és a kuratóriumnak a kitartó munkáért. Végül Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja lépett a mikrofonhoz, és jelezte, hogy egyetlen dolog kivételével egyetért La Posta beszédével: bár immár nem igazgatóként vesz részt a rendezvényen, ő már 22 éve jár vissza Balatonfüredre, és továbbra is örömmel kapcsolódik a költőversenyhez.
A díjátadón átadták a fődíjat, a Térey-díjat, az Országút folyóirat elismerését, valamint idén először a Jókai-emlékdíjat is.
- Fődíj: Kugler Viktor – Pinnokióbőr
- Térey-díj: Pál Dániel Levente
- Jókai-emlékdíj (idén először): Szentirmai Mária
- Országút folyóirat elismerése: Lázár Balázs – Íme, hát a vers
A díjazottak a Herendi Porcelánmanufaktúra ajándékait is átvehették, műveik pedig megjelennek a Tempevölgy folyóiratban.
Balatonfüreden díjazták a Quasimodo-költőverseny nyerteseitFotók: Nagy Lajos/Napló
Balatonfüred gálaműsorral köszöntötte a közönséget
A díjátadó után 19.30-kor Notte illuminata (Ragyogó éjszaka) címmel adott koncertet az olasz tenor, Julian Dionne, akit Neumark Zoltán zongorán és Manuel Buda gitáron kísért. Az est fogadással zárult, amelyen a Zelna Borászat borait kínálták a vendégeknek.
A Quasimodo-költőverseny három évtizede az egyik legfontosabb irodalmi esemény Magyarországon. A városban minden évben hazai és külföldi alkotók találkoznak, hogy verseikkel tisztelegjenek Salvatore Quasimodo emléke előtt, aki 1961-ben ültette el fáját a Tagore sétányon.
