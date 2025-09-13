Balatonfüreden díjazták a Quasimodo-költőverseny nyerteseit (galéria)

Balatonfüreden szeptember 12-én a Tagore sétánynál, Salvatore Quasimodo emlékfájánál tartott ünnepi megemlékezéssel indult a XXXIII. nemzetközi költőverseny hivatalos programja. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara adott térzenét Hégely Ákos vezényletével, majd az ünnepi beszédekkel méltatták a Nobel-díjas olasz költő alakját.

Balatonfüreden, a Tagore sétányon emlékeztek Salvatore Quasimodóra

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balatonfüred kulturális hagyománya a középpontban

A program 17.30-kor kezdődött a költő emlékfájánál. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara játszott, a zenekart Hégely Ákos karnagy vezényelte. Ünnepi beszédet mondott Cserép László, a kuratórium titkára.

Az ünnepséget Urbán Ildikó, a balatonfüredi önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért és oktatási ügyekért felelős munkatársa konferálta. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos karnagy vezényletével adta elő az olasz és a magyar himnuszt, majd Cserép László, a kuratórium titkára beszédében az alapító tagok munkáját méltatta, és köszönetet mondott nekik. A megemlékezés koszorúit ezt követően Bóka István polgármester és Holczer András alpolgármester helyezte el, mellettük tiszteletét fejezte ki Szentei Tamás, a debreceni önkormányzat kulturális osztályának vezetője, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, továbbá Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója és Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja és egykori igazgató.

Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az Anna Grand Hotel dísztermében folytatódott az ünnep, ahol a XXXIII. Quasimodo Költőverseny díjkiosztóját rendezték meg. A házigazda Oberfrank Pál, Kossuth- és Jászai-díjas színművész volt, közreműködött Lukács Sándor és Carla Romanelli színművész.

Az ünnepségen elsőként Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, beszédében a Quasimodo-fa ültetésének jelentőségét és a rendezvény fontosságát emelte ki. Őt követte Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója, aki immár ötödik alkalommal vett részt a költőversenyen, és most utoljára igazgatói minőségében szólhatott a közönséghez. Hangsúlyozta a két ország közötti barátság fontosságát, valamint köszönetet mondott Balatonfürednek és a kuratóriumnak a kitartó munkáért. Végül Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja lépett a mikrofonhoz, és jelezte, hogy egyetlen dolog kivételével egyetért La Posta beszédével: bár immár nem igazgatóként vesz részt a rendezvényen, ő már 22 éve jár vissza Balatonfüredre, és továbbra is örömmel kapcsolódik a költőversenyhez.