A költészet estje

53 perce

Balatonfüreden díjazták a Quasimodo-költőverseny nyerteseit (galéria)

Címkék#Tagore sétány#Salvatore Quasimodo Nemzetközi Költőverseny#Salvatore Quasimodo#költőverseny#Balatonfüreden

A Tagore sétánynál tartott megemlékezéssel kezdődött Balatonfüreden a költőverseny ünnepi estje, majd az Anna Grand Hotelben adták át az elismeréseket. Balatonfüred kulturális életének egyik ékköve a Quasimodo-költőverseny, ami idén is kiemelkedő esemény volt.

Balogh Rebeka

Balatonfüreden szeptember 12-én a Tagore sétánynál, Salvatore Quasimodo emlékfájánál tartott ünnepi megemlékezéssel indult a XXXIII. nemzetközi költőverseny hivatalos programja. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara adott térzenét Hégely Ákos vezényletével, majd az ünnepi beszédekkel méltatták a Nobel-díjas olasz költő alakját.

Balatonfüreden, a Tagore sétányon emlékeztek Salvatore Quasimodóra Fotó: Nagy Lajos/Napló
Balatonfüreden, a Tagore sétányon emlékeztek Salvatore Quasimodóra
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Balatonfüred kulturális hagyománya a középpontban

A program 17.30-kor kezdődött a költő emlékfájánál. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara játszott, a zenekart Hégely Ákos karnagy vezényelte. Ünnepi beszédet mondott Cserép László, a kuratórium titkára.

Az ünnepséget Urbán Ildikó, a balatonfüredi önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért és oktatási ügyekért felelős munkatársa konferálta. Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara Hégely Ákos karnagy vezényletével adta elő az olasz és a magyar himnuszt, majd Cserép László, a kuratórium titkára beszédében az alapító tagok munkáját méltatta, és köszönetet mondott nekik. A megemlékezés koszorúit ezt követően Bóka István polgármester és Holczer András alpolgármester helyezte el, mellettük tiszteletét fejezte ki Szentei Tamás, a debreceni önkormányzat kulturális osztályának vezetője, Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke, továbbá Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója és Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja és egykori igazgató.

Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az Anna Grand Hotel dísztermében folytatódott az ünnep, ahol a XXXIII. Quasimodo Költőverseny díjkiosztóját rendezték meg. A házigazda Oberfrank Pál, Kossuth- és Jászai-díjas színművész volt, közreműködött Lukács Sándor és Carla Romanelli színművész.

Az ünnepségen elsőként Bóka István, Balatonfüred polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, beszédében a Quasimodo-fa ültetésének jelentőségét és a rendezvény fontosságát emelte ki. Őt követte Gabriele La Posta, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója, aki immár ötödik alkalommal vett részt a költőversenyen, és most utoljára igazgatói minőségében szólhatott a közönséghez. Hangsúlyozta a két ország közötti barátság fontosságát, valamint köszönetet mondott Balatonfürednek és a kuratóriumnak a kitartó munkáért. Végül Arnaldo Dante Marianacci, a kuratórium tagja lépett a mikrofonhoz, és jelezte, hogy egyetlen dolog kivételével egyetért La Posta beszédével: bár immár nem igazgatóként vesz részt a rendezvényen, ő már 22 éve jár vissza Balatonfüredre, és továbbra is örömmel kapcsolódik a költőversenyhez.

A díjátadón átadták a fődíjat, a Térey-díjat, az Országút folyóirat elismerését, valamint idén először a Jókai-emlékdíjat is.

  • Fődíj: Kugler Viktor – Pinnokióbőr
  • Térey-díj: Pál Dániel Levente
  • Jókai-emlékdíj (idén először): Szentirmai Mária
  • Országút folyóirat elismerése: Lázár Balázs – Íme, hát a vers

A díjazottak a Herendi Porcelánmanufaktúra ajándékait is átvehették, műveik pedig megjelennek a Tempevölgy folyóiratban.

Balatonfüreden díjazták a Quasimodo-költőverseny nyerteseit

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Balatonfüred gálaműsorral köszöntötte a közönséget

A díjátadó után 19.30-kor Notte illuminata (Ragyogó éjszaka) címmel adott koncertet az olasz tenor, Julian Dionne, akit Neumark Zoltán zongorán és Manuel Buda gitáron kísért. Az est fogadással zárult, amelyen a Zelna Borászat borait kínálták a vendégeknek.

A Quasimodo-költőverseny három évtizede az egyik legfontosabb irodalmi esemény Magyarországon. A városban minden évben hazai és külföldi alkotók találkoznak, hogy verseikkel tisztelegjenek Salvatore Quasimodo emléke előtt, aki 1961-ben ültette el fáját a Tagore sétányon.

 

