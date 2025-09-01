szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges esemény

50 perce

Titkok a Benedek-hegy alatt – különleges bunkerprogram Veszprémben

Címkék#hit#Veszprém#Jákói Bernadett#Bunkermúzeum#járatrendszer#emlék#citera#történelem#szerep#program

Szeptember 6-án különleges időutazás várja a látogatókat a Benedek-hegy alatt rejtőző óvóhelyen. A Bunkermúzeum nyílt napján nemcsak a föld alatti járatok titkai tárulnak fel, hanem egy egész történelmi korszak elevenedik meg – előadásokkal, kiállítással és zenével.

Veol.hu

A program 14 órakor kezdődik a Bunkermúzeum nyitásával, majd 15 órától Jákói Bernadett helytörténeti kutató mutatja be a Benedek-hegy izgalmas múltját. Ezután 16 órakor Papp Attila, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének vezető kutató történésze tart vetített képes előadást „Mikor még az égbolt volt a front” címmel, amelyben Balatonfűzfő és Litér légi harcainak történetét idézi fel.

Balatonfűzfő és Litér légi harcainak története a Benedek-hegy óvóhelyén
Balatonfűzfő és Litér légi harcainak története a Benedek-hegy óvóhelyén 
Forrás: we love Balaton

A történelem mellett a lélek is szerephez jut: 17 órától Mária-dalok csendülnek fel citera kísérettel, Jákói Bernadett zenés előadásában. A rendezvény 18 órakor zárul, ám az élmény minden résztvevő számára maradandó lesz.

Balatonfűzfő és Litér légi harcainak története a Benedek-hegy óvóhelyén 

A nyílt napon a látogatók megismerhetik az óvóhely teljes járatrendszerét, amely egykor Veszprém lakóinak nyújtott menedéket a bombázások idején. A korabeli kiállítás és a személyes hangvételű előadások segítenek közelebb kerülni a város múltjához, és méltó emléket állítanak azoknak, akik Veszprém védelmében életüket vesztették.

A részvétel ingyenes, de a szervezők azt javasolják, hogy mindenki hozzon magával elemlámpát és meleg pulóvert, hiszen a föld alatti járatok hűvösek. Az óvóhelyet mindenki saját felelősségére látogathatja, állatot bevinni tilos, a belépés pedig 10 éves kor felett ajánlott, kiskorúaknak szülői kísérettel.

A program nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek szól: egy olyan élmény, amely egyszerre ad tudást, emlékezést és lelki feltöltődést. Különösen szimbolikus, hogy az esemény Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása után kerül megrendezésre – így a városban a hit és a történelem különleges módon kapcsolódik össze.

A teljes program
Forrás: Ezt láttam Veszprémben /  Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu