Titkok a Benedek-hegy alatt – különleges bunkerprogram Veszprémben

A program 14 órakor kezdődik a Bunkermúzeum nyitásával, majd 15 órától Jákói Bernadett helytörténeti kutató mutatja be a Benedek-hegy izgalmas múltját. Ezután 16 órakor Papp Attila, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének vezető kutató történésze tart vetített képes előadást „Mikor még az égbolt volt a front” címmel, amelyben Balatonfűzfő és Litér légi harcainak történetét idézi fel.

Balatonfűzfő és Litér légi harcainak története a Benedek-hegy óvóhelyén

Forrás: we love Balaton

A történelem mellett a lélek is szerephez jut: 17 órától Mária-dalok csendülnek fel citera kísérettel, Jákói Bernadett zenés előadásában. A rendezvény 18 órakor zárul, ám az élmény minden résztvevő számára maradandó lesz.

A nyílt napon a látogatók megismerhetik az óvóhely teljes járatrendszerét, amely egykor Veszprém lakóinak nyújtott menedéket a bombázások idején. A korabeli kiállítás és a személyes hangvételű előadások segítenek közelebb kerülni a város múltjához, és méltó emléket állítanak azoknak, akik Veszprém védelmében életüket vesztették.

A részvétel ingyenes, de a szervezők azt javasolják, hogy mindenki hozzon magával elemlámpát és meleg pulóvert, hiszen a föld alatti járatok hűvösek. Az óvóhelyet mindenki saját felelősségére látogathatja, állatot bevinni tilos, a belépés pedig 10 éves kor felett ajánlott, kiskorúaknak szülői kísérettel.

A program nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek szól: egy olyan élmény, amely egyszerre ad tudást, emlékezést és lelki feltöltődést. Különösen szimbolikus, hogy az esemény Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása után kerül megrendezésre – így a városban a hit és a történelem különleges módon kapcsolódik össze.