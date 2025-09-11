2 órája
Fotókon a '90-es évek balatoni diszkózásának egyik fellegvára, így néz ki most (+ galéria)
A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldal ezúttal egy igazán különleges urbex helyet fotózott. A Balaton-parti diszkó különleges dizájnja mindenki érdeklődését felkeltette.
„Diszkó a Balatonon, amely visszaidézi a ’90-es és a 2000-es éveket. A tetőtérben apró szobákat alakítottak ki" – írja az urbex fotós a bejegyzéshez. A képek egyből megragadják az embert, ugyanis a balatoni diszkó teljes belső tere pirosban pompázik.
A bútorok a kilencvenes évek ikonikus darabja, ilyen szövetek sok Volán-busz ülésein a mai napig megtalálhatóak. A reflektorokat és a diszkógömböt látva egyből magunk elé tudjuk képzelni, milyen bulikat csinálhattak egykor a szórakozóhelyen.
Elhagyatott balatoni diszkó
A DJ-pult mögött egy 2002-es szórólapot is felfedezni, ami egy szilveszteri „őrületes fergeteg megapartyt" hirdet. A bárpult mögötti italárlista a mai árakhoz képest jóval alacsonyabban kínálja a koktélokat, amit biztos sokan visszasírnak.
Elhagyatott balatoni diszkóFotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook
A tetőtérben szobákat is kialakítottak mosdóval és zuhanyzóval. A tulajdonosok tányérokat, poharakat, edényeket hagytak maguk után. A hirdetőtábla szerint szombatonként a diszkó 22 órától hajnali 5 óráig tartott.
