Urbex

28 perce

Fotókon a '90-es évek balatoni diszkózásának egyik fellegvára, így néz ki most (+ galéria)

Címkék#urbex#diszkó#Balaton

A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon Facebook-oldal ezúttal egy igazán különleges urbex helyet fotózott. A Balaton-parti diszkó különleges dizájnja mindenki érdeklődését felkeltette.

Szilas Lilla

„Diszkó a Balatonon, amely visszaidézi a ’90-es és a 2000-es éveket. A tetőtérben apró szobákat alakítottak ki" – írja az urbex fotós a bejegyzéshez. A képek egyből megragadják az embert, ugyanis a balatoni diszkó teljes belső tere pirosban pompázik. 

A hirdetőtábla szerint szombatonként a balatoni diszkó 22 órától hajnali 5 óráig tartott nyitva
A hirdetőtábla szerint szombatonként a balatoni diszkó 22 órától hajnali 5 óráig tartott nyitva
Fotó: A Felfedező – Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A bútorok a kilencvenes évek ikonikus darabja, ilyen szövetek sok Volán-busz ülésein a mai napig megtalálhatóak. A reflektorokat és a diszkógömböt látva egyből magunk elé tudjuk képzelni, milyen bulikat csinálhattak egykor a szórakozóhelyen. 

Elhagyatott balatoni diszkó

A DJ-pult mögött egy 2002-es szórólapot is felfedezni, ami egy szilveszteri „őrületes fergeteg megapartyt" hirdet. A bárpult mögötti italárlista a mai árakhoz képest jóval alacsonyabban kínálja a koktélokat, amit biztos sokan visszasírnak. 

Elhagyatott balatoni diszkó

Fotók: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

A tetőtérben szobákat is kialakítottak mosdóval és zuhanyzóval. A tulajdonosok tányérokat, poharakat, edényeket hagytak maguk után. A hirdetőtábla szerint szombatonként a diszkó 22 órától hajnali 5 óráig tartott.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
