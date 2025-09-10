Több mint kétmillióan utaztak idén a Balaton hullámain, mutatjuk a legszorgalmasabb hajókat

A Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata, a Balatoni Hajózási Zrt. közölte: A kompokon utazók száma elérte az 1 millió 220 ezret, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820 ezret, így a BAHART a tavalyihoz képest az idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a kétmilliós utasszámot. A balatonfüredi kikötő több mint 150 ezer utassal lett a legforgalmasabb állomás a tó partján.

A sétahajók és a kompok mellett a nosztalgiahajók is eredményesen szállították az utasokat a balatonon

Kép: nekemabalaton.blog.hu

A balatoni hajózás minden eddiginél több utast vonzott idén

A nyári hónapok közül augusztus bizonyult a legforgalmasabbnak: több mint 708 ezren szálltak hajóra, közülük a legtöbben a Balaton-átúszás napján, illetve a Strand Fesztivál és a MotoGP idején. A kerékpáros utazások is rekordot döntöttek, 167 ezren vitték magukkal biciklijüket, köszönhetően a kedvezőbb jegyáraknak. A legkedveltebb hajók közé tartozott a Füred katamarán, valamint az új Tomaj és Balaton nevű hajók, a nosztalgiaflottából pedig a Helka és a Kelén.

A Tomaj katamarán kiérdemelte a világ egyik legrangosabb design díját, a RED DOT Design Awardot

A hajó építése 2021-ben indult a komáromi hajógyárban, majd 2023 nyarán érkezett a Balatonra, ahol a végszerelés után a BAHART üzemeltetésébe került. A 35 méter hosszú, 11 méter széles hajó egyszerre 350 utast és 35 kerékpárt képes szállítani, jóval meghaladva a korábbi balatoni járművek kapacitását. Korszerű, környezetbarát motorok hajtják, modern formavilága és tágas kialakítása pedig kifejezetten a Balaton igényeihez igazodik.

Tomaj katamarán n evét Badacsonytomaj városáról kapta

Kép: bahart.hu

A BAHART programhajói is telt házzal közlekedtek, a családi kedvezményeknek köszönhetően a közös utazások száma duplázódott. Az online jegyvásárlás aránya pedig elérte a 20 százalékot, ami jól mutatja, hogy a Balaton hajózása nemcsak hagyományos, hanem modern formában is rekordokat dönt.