Indul a balatoni haltelepítés – a horgászok már készülhetnek a következő nagy fogásra
A Balaton vize ezekben a napokban újra megtelik élettel: megkezdődött az őszi haltelepítés. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tógazdaságaiban hétfőn elindult a lehalászás, a frissen kifogott, háromnyaras pontyokat pedig több helyszínen engedik a tóba. A következő hetekben gyakorlatilag minden munkanapon várható telepítés – a horgászok nagy örömére.
A szakemberek szerint az időjárás is a halaknak kedvez. A hűvösebb nappalok és az őszies éjszakák hatására javult a víz oxigénszintje, a lehűlés pedig növelte a halak étvágyát. Az árvaszúnyog-rajzás lecsengése szintén kedvez a kapókedvnek, így a pecások már most bizakodva várhatják a balatoni haltelepítéssel kezdődő aktuális szezonjukat – derült ki a www.balatonihal.hu kedvező hírei közül.
Több százezer kilónyi pikkelyes érkezik az idei balatoni haltelepítéssel
Pont jó időben, jó helyen a pontyok
A BHN idén is 300 ezer kilogramm ponty telepítését vállalta, ebből közel 50 ezer kilogramm már korábban a tóba került. A most vízbe engedett példányok mind fogható méretűek, így rövid időn belül megjelenhetnek a horgászok zsákmányai között. A haltelepítési szezon egészen decemberig tart, a pontos időpontokról és helyszínekről saját oldalán számol be a társaság. A közlemény szerint az alacsony vízállás miatt a halakat elsősorban a kikötők belső oldalain engedik a vízbe. Ez a körülmény a horgászok számára is előnyös, hiszen az új halak hosszabb ideig maradnak a part menti zónákban, így növelve a fogási esélyeket.
A ponty mellett idén is süllő, compó és balin is helyet kap a telepítési programban – a tervek szerint legalább 6 ezer kilogramm kerül ezekből a fajokból a Balatonba az őszi hónapok során.
A bajszosok is megmozdultak
A tó hőmérsékletének csökkenése nemcsak a pontyokat aktivizálta: a horgászok beszámolói szerint a balatoni harcsák is egyre gyakrabban mutatkoznak a mélyebb vizekben. A hajnal és az alkony a legjobb időszak a kapitális példányok kifogására, a tapasztalt pecások pedig már most az első nagy őszi fogásokat osztják meg a közösségi oldalakon, a kuttyogtatókról már mi is írtunk előző cikkünkben.
Ki lesz az év horgásza? Most te is csónakba szállhatsz a dicsőségért!
Fotózd le a fogást –indulnak a fotós és horgászversenyek
A legnagyobb portálok idén is meghirdették horgászfotó-pályázatukat, amelyre minden korosztályból várják a legjobb fogásokról készült képeket. A beküldési határidő október 5., a legjobb fotók készítői értékes ajándékokat nyerhetnek, a díjátadóra pedig a PontyShow 2025 rendezvényen kerül sor.
Egyre több a sikeres fogás
A szakemberek szerint az őszi haltelepítések és a kedvező időjárás együttese különösen ígéretes szezont vetít előre. A Balaton halállománya megerősödik, a horgászélet pedig új lendületet kap – a pecások pedig joggal reménykedhetnek abban, hogy az idei ősz nemcsak hűvösebb, hanem halban is bőségesebb lesz.
