Indul a balatoni haltelepítés – a horgászok már készülhetnek a következő nagy fogásra

A szakemberek szerint az időjárás is a halaknak kedvez. A hűvösebb nappalok és az őszies éjszakák hatására javult a víz oxigénszintje, a lehűlés pedig növelte a halak étvágyát. Az árvaszúnyog-rajzás lecsengése szintén kedvez a kapókedvnek, így a pecások már most bizakodva várhatják a balatoni haltelepítéssel kezdődő aktuális szezonjukat – derült ki a www.balatonihal.hu kedvező hírei közül.

Balatoni haltelepítés a part mentén – a halak percek alatt birtokba veszik a tavat

Fotó: Rocksweeper Shutterstock/illusztráció

Több százezer kilónyi pikkelyes érkezik az idei balatoni haltelepítéssel

A Balaton vize ezekben a napokban újra megtelik élettel: megkezdődött az őszi haltelepítés. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tógazdaságaiban hétfőn elindult a lehalászás, a frissen kifogott, háromnyaras pontyokat pedig több helyszínen engedik a tóba. A következő hetekben gyakorlatilag minden munkanapon várható telepítés – a horgászok nagy örömére.

Csúszdán érkeznek a tóba a friss halállomány képviselői

Kép:balatonihal.hu

Pont jó időben, jó helyen a pontyok

A BHN idén is 300 ezer kilogramm ponty telepítését vállalta, ebből közel 50 ezer kilogramm már korábban a tóba került. A most vízbe engedett példányok mind fogható méretűek, így rövid időn belül megjelenhetnek a horgászok zsákmányai között. A haltelepítési szezon egészen decemberig tart, a pontos időpontokról és helyszínekről saját oldalán számol be a társaság. A közlemény szerint az alacsony vízállás miatt a halakat elsősorban a kikötők belső oldalain engedik a vízbe. Ez a körülmény a horgászok számára is előnyös, hiszen az új halak hosszabb ideig maradnak a part menti zónákban, így növelve a fogási esélyeket.

A ponty mellett idén is süllő, compó és balin is helyet kap a telepítési programban – a tervek szerint legalább 6 ezer kilogramm kerül ezekből a fajokból a Balatonba az őszi hónapok során.

A bajszosok is megmozdultak

A tó hőmérsékletének csökkenése nemcsak a pontyokat aktivizálta: a horgászok beszámolói szerint a balatoni harcsák is egyre gyakrabban mutatkoznak a mélyebb vizekben. A hajnal és az alkony a legjobb időszak a kapitális példányok kifogására, a tapasztalt pecások pedig már most az első nagy őszi fogásokat osztják meg a közösségi oldalakon, a kuttyogtatókról már mi is írtunk előző cikkünkben.