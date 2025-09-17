szeptember 17., szerda

Ezt jól kifogtad!

2 órája

Balatoni harcsázás: kezdődik a szezon, elő a kuttyogtatót!

A Balaton mélyén újra megmozdultak a bajszos óriások – a harcsaszezon startja minden pecásnak ünnep. A balatoni harcsázás rekordfogásokat, hajnalig tartó csalogatást és nagy reményeket hoz: hátha idén születik meg a következő balatoni rekord. Beindultak az online horgászközösségek, és sorra érkeznek az első fotók a Balaton mélyéről előcsalt gigantikus halakról.

Csizi Péter

A Balaton mélyén újra megmozdultak a bajszos óriások – a harcsaszezon startja minden pecásnak ünnep. A balatoni harcsázás rekordfogásokat, hajnalig tartó csalogatást és nagy reményeket hoz: hátha idén születik meg a következő balatoni rekord. Beindultak az online horgászközösségek, és sorra érkeznek az első fotók a Balaton mélyéről előcsalt gigantikus halakról

A hajnal és az alkony a balatoni harcsázás aranyideje – nappal inkább a mélyben pihen a ragadozó.

A hajnal és az alkony a balatoni harcsázás aranyideje – nappal inkább a mélyben pihen a ragadozó.
A hajnal és az alkony a balatoni harcsázás aranyideje – nappal inkább a mélyben pihen a ragadozó
Kép: Bozsik Bence facebook

Cserkészd be a tó óriását: indul a balatoni harcsázás

A tapasztalt balatoni pecások szerint a legjobb időszak a nyár vége és az ősz eleje. Ilyenkor a víz hőmérséklete már nem tűzforró, a harcsa pedig aktívabb, mint valaha. A hajnal és az alkonyat különösen kedvező, hiszen a „bajszos” ilyenkor indul vadászatra. Nem árt, ha a horgász ilyenkor már a helyén ül, mert a harcsa nem kopogtat, csak jön — és visz mindent, ha nem vagy résen.

Harcsamosoly a csónakból: Balatoni óriás pózol a mérőszőnyegen
Harcsamosoly a csónakból: Balatoni óriás pózol a mérőszőnyegen
Kép: Péter Székelyhidi Balatoni harcsázás / Facebook

Nadály – a balatoni harcsázás egyik klasszikus csalija, sok pecás kedvence

A harcsa nem kedveli a nagy nyüzsgést, inkább a mélyebb, akadós, nádas közeli részeken tanyázik. Aki jól ismeri a tó zugait, az tudja: vannak legendás helyek, ahol évről évre előkerülnek a kapitális példányok. A Balaton északi partján a kövezések és kikötők környéke, míg délen a torkolatok és a nádfalak szoktak ígéretesek lenni. A pecások ilyenkor nemcsak a botjukat, hanem a türelmüket is bedobják. Mutatjuk a legfelkapottabb csalikat harcsázáshoz:

  • Nadály – a harcsázás egyik klasszikus csalija, sok pecás kedvence.
  • Pióca – erősen mozgolódó, vonzó falat a harcsának.
  • Élőhal – kisebb keszeg, kárász vagy más apróhal, természetes zsákmány.
  • Kagyló – különösen a kagylóhús vonzza a bajszos ragadozót.
  • Műcsalik – nagy gumihalak, wobblerek, pergetőcsalik (modern harcsázásnál egyre népszerűbb).

A kuttyogtató trükkje

A harcsahorgászat egyik legizgalmasabb módszere a kuttyogtatás. Ez egy különleges fa- vagy műanyag eszköz, amivel a horgász jellegzetes „plop-plop” hangot kelt a víz felszínén. A hang olyan, mintha egy harcsa lakmározna, ezért a környékbeli „bajszos” odasiet, nehogy kimaradjon a buliból. Horgász-szlengben mondják is: „a kuttyogtató a harcsák diszkója”. Ha jól sikerül a hangolás, kapitális példányok is felúszhatnak a mélyből.

Egymást támogatva folyamatosan épül a horgászközösség

Az online horgászközösségek igazi ereje abban rejlik, hogy a tagok nem csupán a saját fogásaikat mutatják meg, hanem tudásukat és tapasztalataikat is megosztják egymással. Ezekben a csoportokban a sporttársak előszeretettel segítik a kezdőbbeket, iránymutatást adnak, tanácsokat osztanak, és közösen örülnek egymás sikereinek. Ez a fajta összetartás nemcsak a horgászat örömét növeli, hanem erősíti a közösség szálait is, ahol minden egyes kapitális hal egy kicsit mindannyiuk győzelme. Ezt kiválóan példázza az egyik poszt alá reagált komment is, a Balatoni harcsázás nevű csoportban.

ez a közösség arról szól, hogy segítsük egymást, és ne csak a nagy titkokat keressük, hanem iránymutatást adjunk a kevésbé tapasztalt horgászoknak is

Erős halállomány mellett erős damilra is szükség van a gigantikus fogások miatt
Kép: Csaba Infernulum / Facebook

Mivel lehet harcsát fogni? Tényeg csak a csali a lényeg?

A harcsa megfogása jóval több, mint a megfelelő csali kiválasztása. Bár a csalétek kulcsfontosságú, legalább ennyire számít a vízterület ismerete, a jó időzítés és a tapasztalat. A harcsázás sikerét gyakran az adja, hogy a horgász tudja, mikor mozog a ragadozó, milyen mélységben keresi a zsákmányt, és milyen módszerrel – úszóval, pergetve vagy akár kuttyogtatva – lehet előcsalogatni. A jó csali tehát csak egy része a képletnek, a többit a tapasztalat és a kitartás teszi hozzá. 

A balatoni szleng szerint: „amit be tud kapni, azt meg is kóstolja” 

 

