Balatoni harcsázás: kezdődik a szezon, elő a kuttyogtatót!

A Balaton mélyén újra megmozdultak a bajszos óriások – a harcsaszezon startja minden pecásnak ünnep. A balatoni harcsázás rekordfogásokat, hajnalig tartó csalogatást és nagy reményeket hoz: hátha idén születik meg a következő balatoni rekord. Beindultak az online horgászközösségek, és sorra érkeznek az első fotók a Balaton mélyéről előcsalt gigantikus halakról

A hajnal és az alkony a balatoni harcsázás aranyideje – nappal inkább a mélyben pihen a ragadozó

Kép: Bozsik Bence facebook

Cserkészd be a tó óriását: indul a balatoni harcsázás

A tapasztalt balatoni pecások szerint a legjobb időszak a nyár vége és az ősz eleje. Ilyenkor a víz hőmérséklete már nem tűzforró, a harcsa pedig aktívabb, mint valaha. A hajnal és az alkonyat különösen kedvező, hiszen a „bajszos” ilyenkor indul vadászatra. Nem árt, ha a horgász ilyenkor már a helyén ül, mert a harcsa nem kopogtat, csak jön — és visz mindent, ha nem vagy résen.

Harcsamosoly a csónakból: Balatoni óriás pózol a mérőszőnyegen

Kép: Péter Székelyhidi Balatoni harcsázás / Facebook

Nadály – a balatoni harcsázás egyik klasszikus csalija, sok pecás kedvence

A harcsa nem kedveli a nagy nyüzsgést, inkább a mélyebb, akadós, nádas közeli részeken tanyázik. Aki jól ismeri a tó zugait, az tudja: vannak legendás helyek, ahol évről évre előkerülnek a kapitális példányok. A Balaton északi partján a kövezések és kikötők környéke, míg délen a torkolatok és a nádfalak szoktak ígéretesek lenni. A pecások ilyenkor nemcsak a botjukat, hanem a türelmüket is bedobják. Mutatjuk a legfelkapottabb csalikat harcsázáshoz:

Nadály – a harcsázás egyik klasszikus csalija, sok pecás kedvence.

Pióca – erősen mozgolódó, vonzó falat a harcsának.

Élőhal – kisebb keszeg, kárász vagy más apróhal, természetes zsákmány.

Kagyló – különösen a kagylóhús vonzza a bajszos ragadozót.

Műcsalik – nagy gumihalak, wobblerek, pergetőcsalik (modern harcsázásnál egyre népszerűbb).

A kuttyogtató trükkje

A harcsahorgászat egyik legizgalmasabb módszere a kuttyogtatás. Ez egy különleges fa- vagy műanyag eszköz, amivel a horgász jellegzetes „plop-plop” hangot kelt a víz felszínén. A hang olyan, mintha egy harcsa lakmározna, ezért a környékbeli „bajszos” odasiet, nehogy kimaradjon a buliból. Horgász-szlengben mondják is: „a kuttyogtató a harcsák diszkója”. Ha jól sikerül a hangolás, kapitális példányok is felúszhatnak a mélyből.