3 órája
Elindult az Év Balatoni Háza 2025. építészeti díjpályázat
A Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség szervezésében – az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával – 2025. szeptember 15-én elindul az „Év Balatoni Háza 2025” építészeti díjpályázat.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló
A Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni Szövetséggel együttműködve 2025-ben nyolcadik alkalommal indítja el az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot. A pályázat támogatója az Építési és Közlekedési Minisztérium, a www.azevbalatonihaza.hu pályázati honlapot a Lechner Tudásközpont üzemelteti. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén épült, 2015. augusztus 31. után használatba vett épületekkel lehet 2025. október 31.-ig pályázni.
Az Év Balatoni Háza 2025. díjra lakóházzal, középülettel, gazdasági, ipari, vagy üdülő épülettel lehet pályázni. A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton régióban megvalósult példaértékű épületekre. Nem csak új épületekkel
lehet nevezni a pályázatra, hanem értéknövelő felújítások, épületbővítések terveit is várják a megmérettetésre.
Év Balatoni Háza 2025
A díjazásra kerülő épületek tervezői – összesen bruttó 2 500 000 Ft értékben – pénzdíjazásban részesülnek, ezen kívül a Bírálóbizottság ebben az évben is adhat különdíjakat.
A Bírálóbizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett vármegye építész kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője, a Balatoni főépítész és a Balatoni főtájépítész kap helyet. A bizottság elnöke Építési és Közlekedési Miniszter delegáltja lesz.
A pályázatra elektronikusan lehet nevezni a megvalósult épületek terveivel, illetve az épületről és környezetéről készült fotókkal. A részletes pályázati kiírást és a nevezési lapot a www.azevbalatonihaza.hu honlapon lehet megtalálni.