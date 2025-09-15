Elindult az Év Balatoni Háza 2025. építészeti díjpályázat

A Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni Szövetséggel együttműködve 2025-ben nyolcadik alkalommal indítja el az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot. A pályázat támogatója az Építési és Közlekedési Minisztérium, a www.azevbalatonihaza.hu pályázati honlapot a Lechner Tudásközpont üzemelteti. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén épült, 2015. augusztus 31. után használatba vett épületekkel lehet 2025. október 31.-ig pályázni.

2024-ben a zsűri a balatonfüredi Modern Műtár (MoMű) épületét jutalmazta az Év Balatoni Háza díjjal

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az Év Balatoni Háza 2025. díjra lakóházzal, középülettel, gazdasági, ipari, vagy üdülő épülettel lehet pályázni. A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton régióban megvalósult példaértékű épületekre. Nem csak új épületekkel

lehet nevezni a pályázatra, hanem értéknövelő felújítások, épületbővítések terveit is várják a megmérettetésre.

Év Balatoni Háza 2025

A díjazásra kerülő épületek tervezői – összesen bruttó 2 500 000 Ft értékben – pénzdíjazásban részesülnek, ezen kívül a Bírálóbizottság ebben az évben is adhat különdíjakat.

A Bírálóbizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett vármegye építész kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője, a Balatoni főépítész és a Balatoni főtájépítész kap helyet. A bizottság elnöke Építési és Közlekedési Miniszter delegáltja lesz.

A pályázatra elektronikusan lehet nevezni a megvalósult épületek terveivel, illetve az épületről és környezetéről készült fotókkal. A részletes pályázati kiírást és a nevezési lapot a www.azevbalatonihaza.hu honlapon lehet megtalálni.