szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályázat

3 órája

Elindult az Év Balatoni Háza 2025. építészeti díjpályázat

Címkék#Év Balatoni Háza#pályázat#épület

A Nők a Balatonért Egyesület és a Balatoni Szövetség szervezésében – az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával – 2025. szeptember 15-én elindul az „Év Balatoni Háza 2025” építészeti díjpályázat.

Veol.hu
Elindult az Év Balatoni Háza 2025. építészeti díjpályázat

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni Szövetséggel együttműködve 2025-ben nyolcadik alkalommal indítja el az Év Balatoni Háza építészeti díjpályázatot. A pályázat támogatója az Építési és Közlekedési Minisztérium, a www.azevbalatonihaza.hu pályázati honlapot a Lechner Tudásközpont üzemelteti. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet területén épült, 2015. augusztus 31. után használatba vett épületekkel lehet 2025. október 31.-ig pályázni. 

2024-ben a zsűri a balatonfüredi Modern Műtár (MoMű) épületét jutalmazta az Év Balatoni Háza díjjal
2024-ben a zsűri a balatonfüredi Modern Műtár (MoMű) épületét jutalmazta az Év Balatoni Háza díjjal
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az Év Balatoni Háza 2025. díjra lakóházzal, középülettel, gazdasági, ipari, vagy üdülő épülettel lehet pályázni. A felhívás célja a minőségi építészet népszerűsítése, megismertetése a tágabb közönséggel, figyelemfelhívás a Balaton régióban megvalósult példaértékű épületekre. Nem csak új épületekkel 
lehet nevezni a pályázatra, hanem értéknövelő felújítások, épületbővítések terveit is várják a megmérettetésre.

Év Balatoni Háza 2025 

A díjazásra kerülő épületek tervezői – összesen bruttó 2 500 000 Ft értékben – pénzdíjazásban részesülnek, ezen kívül a Bírálóbizottság ebben az évben is adhat különdíjakat. 

A Bírálóbizottságban a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a három érintett vármegye építész kamarája, a NABE és a Balatoni Szövetség képviselője, a Balatoni főépítész és a Balatoni főtájépítész kap helyet. A bizottság elnöke Építési és Közlekedési Miniszter delegáltja lesz. 

A pályázatra elektronikusan lehet nevezni a megvalósult épületek terveivel, illetve az épületről és környezetéről készült fotókkal. A részletes pályázati kiírást és a nevezési lapot a www.azevbalatonihaza.hu honlapon lehet megtalálni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu