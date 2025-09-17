szeptember 17., szerda

Veszélyben az őshonos állomány

42 perce

Kétségbeesett védekezés: riasztás, gyérítés, tiltások – meddig bírja a Balaton?

Invazív fajok szorongatják a Balaton bennszülött halállományát: a törpeharcsa, a busa és a kormorán egyre nagyobb károkat okoz, miközben a horgászok kedvenc zsákmányhalai – a süllő, a garda vagy épp a csuka – egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. A szakemberek szerint a magyar tenger jövője azon múlik, sikerül-e időben megfékezni a betolakodókat.

Csizi Péter

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. feladata nem csupán a halállomány kezelése, hanem a tó ökoszisztémájának védelme is. Szári Zsolt vezérigazgató szerint a társaság minden tevékenysége arra irányul, hogy a horgászok számára vonzó és fenntartható lehetőségeket kínáljon. A Balaton a 60 ezer hektárnyi vízfelületével Közép-Európa legnagyobb tava, így különleges szerepet tölt be turizmusban, gazdaságban és természeti értékeink megőrzésében. Az Agrárium7‐ben megjelent legutóbbi összefoglaló rávilágít: amíg a BHNP a fenntartható halgazdálkodásért küzd, addig az invazív fajok terjedése komoly aggályokat vet fel.

Vajon meddig élvezhetik a gondtalan pecázást a Balatonon a horgászat szerelmesei?
Görbüljön a bot! Vajon meddig élvezhetik ezt a horgászok a Balatonon?
Kép: balatonpro.hu

Meglepő hatásokat hozott a Balaton vízminőségének átalakulása

Az interneten gyakran terjednek álhírek a tó állapotáról, pedig a vízminőség stabil. A keleti medencében például annyira tiszta a víz, hogy az már a halak szaporodását is korlátozza. Ennek egyik oka a vándorkagyló állomány növekedése, amely folyamatosan szűri a vizet. Az idei árvaszúnyog-rajzás viszont megnehezítette a turizmust, miközben természetes táplálékot biztosított a halak számára.

A klímaváltozás nyertesei és vesztesei

A változó éghajlat komoly átalakulásokat hozott a Balaton halállományában. A csuka egyre nehezebben boldogul a melegedő vízben, míg a harcsa állománya folyamatosan nő. Ez belső egyensúlyváltozást idéz elő: a fiatal süllők és kősüllők például gyakran a harcsák áldozatai lesznek. Az invazív fajok közül a törpeharcsa terjedése okozza a legtöbb gondot, hiszen veszélyezteti az őshonos ivadékokat és csökkenti a horgászturizmus értékét.

Szári Zsolt vezérigazgató: a Balaton halai közös kincset jelentenek
Fotó: Kovács Erika/Napló

Megmaradnak az ikonikus halak, vagy átveszik a helyüket?

A süllő, közismertebb nevén fogas, a balatoni horgászat igazi sztárja. A horgászok modern eszközökkel keresik, ám a túlzott nyomás és a harcsa térnyerése veszélyt jelent rá. A ponty szintén kiemelt jelentőségű, hiszen a BHNP saját tógazdaságaiban neveli a „Balatoni hal” uniós oltalom alatt álló fajtáit. A garda állománya viszont csökken, aminek egyik oka a kormoránok fokozott halfogyasztása.

A horgászturizmus fejlesztése a cél

A horgászat a balatoni turizmus egyre fontosabb szelete. A Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia 2030 keretében több milliárd forintos fejlesztések indultak: új stégek, horgászkikötők, családbarát esőbeállók és tanösvények épülnek. A Tihanyi Belső-tónál ökoturisztikai központot terveznek, amely a természetvédelem és a turizmus közös érdekeit szolgálja. Egyre elterjedtebbek a horgászkísérők is, akik professzionális segítséget nyújtanak a vendégeknek a halfogásban.

Kihívások és lehetőségek a jövőre nézve

A Balaton sérülékeny vízgyűjtő területe miatt az aszályos időszakok különösen nagy kockázatot jelentenek. Bár a tó kiszáradásától nem kell tartani, a vízszint ingadozása a turizmust komolyan befolyásolja. A BHNP Zrt. célja, hogy a haltelepítések és élőhely-fejlesztések révén biztosítsa a horgászat jövőjét, miközben szemléletformáló programokkal erősíti a környezettudatos magatartást.

További információk az Agrárium7 oldalán olvashatók.

 

