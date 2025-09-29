szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó ingatlan

18 perce

A luxust és a Bauhaus-stílust ötvözi ez az exkluzív, Balaton-parti lakás

Címkék#Balatonalmádi#újépítésű#balatoni bauhaus#terasz

Balatonalmádi egyik csendes, de központi részén egy új építésű társasház található. Ez a balatoni ingatlan ritka lehetőséget kínál modern Bauhaus-stílusban és luxus kivitelezéssel.

Seres Elizabeth

Balatonalmádi csendes, de központi részén egy új építésű társasház különleges lakást rejt: az emeleti otthon nemcsak tágas, hanem a lakók számára ritka előnyöket kínál. Ez a balatoni ingatlan 67 négyzetméteres belső térrel, 65 négyzetméteres terasszal és saját kertkapcsolattal rendelkezik, ami társasházi környezetben különlegességnek számít.

Ez a balatoni ingatlan ötvözi a prémium anyaghasználatot, a teraszt és a kertkapcsolatot Fotó: ingatlanbazar.hu
Ez a balatoni ingatlan ötvözi a prémium anyaghasználatot, a teraszt és a kertkapcsolatot 
Fotó: ingatlanbazar.hu

Balatoni ingatlan Bauhaus-stílusban

A lakás Bauhaus-stílusban készült, a tiszta, letisztult formák és a funkcionalitás jegyében. A nappali amerikai konyhával, a külön hálószoba és a gardróbszoba olyan terek, ahol a modern élet minden igénye kényelmesen elfér. A prémium anyaghasználat és a gondosan kivitelezett részletek, mint a háromrétegű nyílászárók, a mennyezeti hűtés-fűtés, illetve az okosotthon funkciók, mind azt mutatják, hogy az építtetők a minőséget helyezték előtérbe.

Fotó: ingatlanbazar.hu
Fotó: ingatlanbazar.hu

Az igazi különlegességet azonban a kapcsolat a környezettel adja. A lakás mindössze 140 méterre van a Balaton partjától, így a természet közelsége szinte belső élménnyé válik: a teraszról és a kertből egyszerre élvezhető a tó közelsége és a csendes, zöld környezet. A balatoni ingatlan ára 143 millió forint, ami az adott lokáció és a luxus kivitelezés figyelembevételével jól érzékelteti az értékét.

Ez az eladó lakás nem csupán otthon, hanem egyfajta kísérleti tér is, ahol a modern építészet, a luxus kivitelezés és a balatoni életmód találkozik. Ritka, hogy egy társasházi lakás ilyen harmonikus egységet kínáljon: a design és a technológia együttesen teremti meg azt az élményt, amit sokan csak egy exkluzív nyaralóban keresnének.

Fotó: ingatlanbazar.hu
Fotó: ingatlanbazar.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu