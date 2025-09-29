A luxust és a Bauhaus-stílust ötvözi ez az exkluzív, Balaton-parti lakás

Balatonalmádi csendes, de központi részén egy új építésű társasház különleges lakást rejt: az emeleti otthon nemcsak tágas, hanem a lakók számára ritka előnyöket kínál. Ez a balatoni ingatlan 67 négyzetméteres belső térrel, 65 négyzetméteres terasszal és saját kertkapcsolattal rendelkezik, ami társasházi környezetben különlegességnek számít.

Ez a balatoni ingatlan ötvözi a prémium anyaghasználatot, a teraszt és a kertkapcsolatot

Fotó: ingatlanbazar.hu

Balatoni ingatlan Bauhaus-stílusban

A lakás Bauhaus-stílusban készült, a tiszta, letisztult formák és a funkcionalitás jegyében. A nappali amerikai konyhával, a külön hálószoba és a gardróbszoba olyan terek, ahol a modern élet minden igénye kényelmesen elfér. A prémium anyaghasználat és a gondosan kivitelezett részletek, mint a háromrétegű nyílászárók, a mennyezeti hűtés-fűtés, illetve az okosotthon funkciók, mind azt mutatják, hogy az építtetők a minőséget helyezték előtérbe.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Az igazi különlegességet azonban a kapcsolat a környezettel adja. A lakás mindössze 140 méterre van a Balaton partjától, így a természet közelsége szinte belső élménnyé válik: a teraszról és a kertből egyszerre élvezhető a tó közelsége és a csendes, zöld környezet. A balatoni ingatlan ára 143 millió forint, ami az adott lokáció és a luxus kivitelezés figyelembevételével jól érzékelteti az értékét.

Ez az eladó lakás nem csupán otthon, hanem egyfajta kísérleti tér is, ahol a modern építészet, a luxus kivitelezés és a balatoni életmód találkozik. Ritka, hogy egy társasházi lakás ilyen harmonikus egységet kínáljon: a design és a technológia együttesen teremti meg azt az élményt, amit sokan csak egy exkluzív nyaralóban keresnének.