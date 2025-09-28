szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
High life

1 órája

Balatoni luxus panorámával és infraszaunával

Címkék#Balaton-felvidék#félsziget#Tihanyban

Tihanyban ismét felbukkant egy különleges lakás, amely a luxus jegyében épült. Az eset jól mutatja, milyen árszinteken mozog manapság egy-egy balatoni ingatlan.

Veol.hu

A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb települése, Tihany az utóbbi években nemcsak a turizmus, hanem az ingatlanpiac szempontjából is kiemelt figyelmet kap. A félsziget szűkös beépíthetősége, a természeti értékek védelme és a panorámás elhelyezkedés miatt a balatoni ingatlan mindig is a drágább kategóriát képviselte.

Balatoni ingatlan pazar luxussal a Tihanyi-félszigeten
Balatoni ingatlan pazar luxussal a Tihanyi-félszigeten
Fotó: ingatlanbazár.hu

Luxusszintet képvisel a balatoni ingatlan

Egy 2019-ben épült, második emeleti lakás jelenleg 209 millió forintért keresi új tulajdonosát Tihanyban. Az 59 négyzetméteres luxusingatlan különlegessége a fedett terasz balatoni panorámával, valamint az, hogy a fürdőszobában infraszauna is helyet kapott – olyan felszereltség, amely egyértelműen a luxuskategóriába sorolja a lakást.

A belső kialakítás amerikai konyhás nappalit és két hálószobát tartalmaz, a félszigetre jellemző szűkös kínálat miatt pedig az ilyen adottságú lakások ritkaságnak számítanak.

Fotó: ingatlanbazár.hu
Fotó: ingatlanbazár.hu

Tihanyban a természetközeli életforma, a kikötő közelsége és a panoráma egyszerre van jelen, ám mindezért komoly árat kell fizetni. A most eladásra kínált lakás egy újabb példája annak, hogy a félszigeten a modern építészet és a történelmi környezet találkozása rendkívül keresett és drága kombináció.

Fotó: ingatlanbazár.hu
Fotó: ingatlanbazár.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu