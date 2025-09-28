Balatoni luxus panorámával és infraszaunával

A Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb települése, Tihany az utóbbi években nemcsak a turizmus, hanem az ingatlanpiac szempontjából is kiemelt figyelmet kap. A félsziget szűkös beépíthetősége, a természeti értékek védelme és a panorámás elhelyezkedés miatt a balatoni ingatlan mindig is a drágább kategóriát képviselte.

Balatoni ingatlan pazar luxussal a Tihanyi-félszigeten

Fotó: ingatlanbazár.hu

Luxusszintet képvisel a balatoni ingatlan

Egy 2019-ben épült, második emeleti lakás jelenleg 209 millió forintért keresi új tulajdonosát Tihanyban. Az 59 négyzetméteres luxusingatlan különlegessége a fedett terasz balatoni panorámával, valamint az, hogy a fürdőszobában infraszauna is helyet kapott – olyan felszereltség, amely egyértelműen a luxuskategóriába sorolja a lakást.

A belső kialakítás amerikai konyhás nappalit és két hálószobát tartalmaz, a félszigetre jellemző szűkös kínálat miatt pedig az ilyen adottságú lakások ritkaságnak számítanak.

Fotó: ingatlanbazár.hu

Tihanyban a természetközeli életforma, a kikötő közelsége és a panoráma egyszerre van jelen, ám mindezért komoly árat kell fizetni. A most eladásra kínált lakás egy újabb példája annak, hogy a félszigeten a modern építészet és a történelmi környezet találkozása rendkívül keresett és drága kombináció.