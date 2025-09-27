szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerepük vitathatatlan

1 órája

Szakértők figyelmeztetnek: a Balaton élővilága fizeti meg a nádirtás árát

Címkék#ökológia#Balaton#tó#nádas#veszély

A Balaton nádasai nem csupán látványos kiegészítői a tópartnak, hanem pótolhatatlan ökológiai értékekkel rendelkező élőhelyek, amelyek fennmaradása létfontosságú a tó természetes működése szempontjából.

Titzl Vivien
Szakértők figyelmeztetnek: a Balaton élővilága fizeti meg a nádirtás árát

Forrás: HUN-REN BLKI - Nagy Dorina

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei hangsúlyozzák: nincs „rossz balatoni nádas”, a gazdasági minősítés alapján gyakran alulértékelt állományok számos ritka élőlény otthonául szolgálnak, és kiemelt jelentőségűek a halállomány ívóhelyei szempontjából is.

A balatoni nádasok ökológiai értéke felbecsülhetetlen a tó számára
A balatoni nádasok ökológiai értéke felbecsülhetetlen a tó számára
Forrás:  HUN-REN BLKI – Nagy Dorina

A nád minden egyes szála és csomója egy komplex ökoszisztéma alapját képezi: apróbb madarak, rágcsálók, rovarok, valamint számos vízi élőlény él a nádasban, amely nélkülözhetetlen szerepet tölt be a tó biológiai sokféleségének fenntartásában. A nádas kivágása vagy áttelepítése ezért nem csupán a növényt érinti, hanem az egész élővilágot, amely hozzá kapcsolódik, így visszafordíthatatlan károkat okozva a már amúgy is nagy terhelésnek kitett Balaton ökoszisztémájában.

A balatoni nádasok áttelepítése súlyos károkat okozna az élővilágnak

Az áttelepítés ökológiai és gyakorlati szempontból sem indokolt: a nád már a számára kedvező területeket foglalja el, az új helyszínek nem biztosítják a fennmaradás feltételeit. Az áttelepítés során a növények és a hozzájuk kapcsolódó élőlények jelentős része elpusztul, így az eredeti és az új területen is veszteség keletkezik. Ráadásul a mesterséges nádasok hosszú távon nem fenntarthatók, és újabb környezeti problémákat idézhetnek elő, mint a vízáramlás módosulása, üledékcsapdák kialakulása vagy lokális szennyezési gócok.

A Balaton nádasainak visszaszorulása mögött valójában az emberi tevékenység áll: a túlzott beépítés, az urbanizáció és a vízszint szabályozása folyamatosan rombolja a nád számára kedvező környezeti feltételeket, szűkítve az élhető területeket. Az intézet szakemberei szerint a meglévő nádasok védelme és a tó természetes környezeti feltételeinek helyreállítása a legfontosabb feladat, így biztosítható a nádasok természetes fennmaradása.

A nádasok ökológiai szerepe tehát felbecsülhetetlen, és minden beavatkozás, amely a természetes állományokat bolygatja, komoly veszélyt jelent a Balaton biológiai sokféleségére. A szakértők szerint a legfontosabb cél, hogy a nádasok maradjanak érintetlenek, és a természetes folyamatok révén fejlődjenek tovább, biztosítva a tó élővilágának stabilitását és hosszú távú fenntarthatóságát.

Vasas Gábor, az intézet igazgatója, és Tóth Viktor tudományos főmunkatárs hangsúlyozzák: a nádasok nem csupán látványosak, hanem életbevágóan fontosak, és minden formájuk megőrzése elsődleges, függetlenül attól, hogy gazdasági szempontból „értékesnek” vagy „rossznak” minősülnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu