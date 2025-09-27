Szakértők figyelmeztetnek: a Balaton élővilága fizeti meg a nádirtás árát

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei hangsúlyozzák: nincs „rossz balatoni nádas”, a gazdasági minősítés alapján gyakran alulértékelt állományok számos ritka élőlény otthonául szolgálnak, és kiemelt jelentőségűek a halállomány ívóhelyei szempontjából is.

A balatoni nádasok ökológiai értéke felbecsülhetetlen a tó számára

Forrás: HUN-REN BLKI – Nagy Dorina

A nád minden egyes szála és csomója egy komplex ökoszisztéma alapját képezi: apróbb madarak, rágcsálók, rovarok, valamint számos vízi élőlény él a nádasban, amely nélkülözhetetlen szerepet tölt be a tó biológiai sokféleségének fenntartásában. A nádas kivágása vagy áttelepítése ezért nem csupán a növényt érinti, hanem az egész élővilágot, amely hozzá kapcsolódik, így visszafordíthatatlan károkat okozva a már amúgy is nagy terhelésnek kitett Balaton ökoszisztémájában.

A balatoni nádasok áttelepítése súlyos károkat okozna az élővilágnak

Az áttelepítés ökológiai és gyakorlati szempontból sem indokolt: a nád már a számára kedvező területeket foglalja el, az új helyszínek nem biztosítják a fennmaradás feltételeit. Az áttelepítés során a növények és a hozzájuk kapcsolódó élőlények jelentős része elpusztul, így az eredeti és az új területen is veszteség keletkezik. Ráadásul a mesterséges nádasok hosszú távon nem fenntarthatók, és újabb környezeti problémákat idézhetnek elő, mint a vízáramlás módosulása, üledékcsapdák kialakulása vagy lokális szennyezési gócok.

A Balaton nádasainak visszaszorulása mögött valójában az emberi tevékenység áll: a túlzott beépítés, az urbanizáció és a vízszint szabályozása folyamatosan rombolja a nád számára kedvező környezeti feltételeket, szűkítve az élhető területeket. Az intézet szakemberei szerint a meglévő nádasok védelme és a tó természetes környezeti feltételeinek helyreállítása a legfontosabb feladat, így biztosítható a nádasok természetes fennmaradása.

A nádasok ökológiai szerepe tehát felbecsülhetetlen, és minden beavatkozás, amely a természetes állományokat bolygatja, komoly veszélyt jelent a Balaton biológiai sokféleségére. A szakértők szerint a legfontosabb cél, hogy a nádasok maradjanak érintetlenek, és a természetes folyamatok révén fejlődjenek tovább, biztosítva a tó élővilágának stabilitását és hosszú távú fenntarthatóságát.