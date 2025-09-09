55 perce
Kezdetét vette az őszi hajózási szezon a Balatonon, mutatjuk a részleteket
Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni hajójáratok. A nyári sűrű forgalom után a vízi járművek már ritkábban indulnak, később jobbára csak hétvégén és a hosszú hétvégén lehet számítani menetrendszerű járatokra. A komp azonban továbbra is félóránként biztosítja az átkelést Szántód és Tihany között.
A Balatoni Hajózási Zrt. közlése szerint szeptember 28-ig még naponta indulnak hajók a két legforgalmasabb útvonalon: Fonyód–Badacsony, illetve Siófok–Tihany–Balatonfüred között. Ezután már csak szombaton, vasárnap, valamint az október 23–26. közötti hosszú hétvégén lehet felszállni a menetrendi járatokra.
A part menti településeken továbbra is elérhető a balatoni hajókapcsolat
Az őszi menetrend szerint hétvégenként és az ünnepi hosszú hétvégén több kikötőből is elérhetők a járatok. Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget és Révfülöp is felkerült a listára.
A hajózás mellett a tóparton egyedülálló élményt is kínált a nyárzárás: Csopakon világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizére, mécsesek fényével varázsolva hangulatot az őszi estébe.
Szándékosan süllyesztették el, ma a turisták kedvence – Íme a Kelén gőzhajó története
Kompmenetrend Szántód–Tihany (2025 ősz)
- Félóránként közlekednek a kompok változatlan menetrend szerint
- Szántódról indulás: 7:00 – 21:00
- Tihanyból indulás: 7:15 – 21:15
- Biztos átkelés a Balaton két partja között minden nap
Ez biztosítja a Balaton két partja közötti állandó és kiszámítható összeköttetést.
Őszi Balaton: kevesebb turista, több nyugalom
A hajózási menetrend ritkulása a turistaforgalom természetes csökkenéséhez igazodik. Az őszi hónapokban kevesebben érkeznek a tóhoz, ugyanakkor a hajózás így is különleges élményt nyújt: a nyugodtabb víz, a színesedő táj és a csendesebb kikötők új arcát mutatják a Balatonnak. A BAHART honlapján külön menüpontban lehet jegyet váltani a Kelén nosztalgiahajóra (pl. Siófok–Balatonfüred körjárat, naplemente-túra).
