Kezdetét vette az őszi hajózási szezon a Balatonon, mutatjuk a részleteket

A Balatoni Hajózási Zrt. közlése szerint szeptember 28-ig még naponta indulnak hajók a két legforgalmasabb útvonalon: Fonyód–Badacsony, illetve Siófok–Tihany–Balatonfüred között. Ezután már csak szombaton, vasárnap, valamint az október 23–26. közötti hosszú hétvégén lehet felszállni a menetrendi járatokra.

A Balaton partján sétálva különleges nyugalom árad a hullámokból, elindult az őszi szezon

Kép: Fülöp Ildikó/ veol.hu

A part menti településeken továbbra is elérhető a balatoni hajókapcsolat

Az őszi menetrend szerint hétvégenként és az ünnepi hosszú hétvégén több kikötőből is elérhetők a járatok. Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget és Révfülöp is felkerült a listára.

A hajózás mellett a tóparton egyedülálló élményt is kínált a nyárzárás: Csopakon világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizére, mécsesek fényével varázsolva hangulatot az őszi estébe.