szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyárvégi hullámokon

55 perce

Kezdetét vette az őszi hajózási szezon a Balatonon, mutatjuk a részleteket

Címkék#menetrend#Balatoni Hajózási Zrt#Szántód#Fonyód#útvonal

Szeptember 8-tól október 26-ig őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni hajójáratok. A nyári sűrű forgalom után a vízi járművek már ritkábban indulnak, később jobbára csak hétvégén és a hosszú hétvégén lehet számítani menetrendszerű járatokra. A komp azonban továbbra is félóránként biztosítja az átkelést Szántód és Tihany között.

Csizi Péter

A Balatoni Hajózási Zrt. közlése szerint szeptember 28-ig még naponta indulnak hajók a két legforgalmasabb útvonalon: Fonyód–Badacsony, illetve Siófok–Tihany–Balatonfüred között. Ezután már csak szombaton, vasárnap, valamint az október 23–26. közötti hosszú hétvégén lehet felszállni a menetrendi járatokra. 

A Balaton partján sétálva különleges nyugalom árad a hullámokból, elindult az őszi szezon
A Balaton partján sétálva különleges nyugalom árad a hullámokból, elindult az őszi szezon
Kép: Fülöp Ildikó/ veol.hu

A part menti településeken továbbra is elérhető a balatoni hajókapcsolat

Az őszi menetrend szerint hétvégenként és az ünnepi hosszú hétvégén több kikötőből is elérhetők a járatok. Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonmáriafürdő, Balatongyörök, Szigliget és Révfülöp is felkerült a listára.

A hajózás mellett a tóparton egyedülálló élményt is kínált a nyárzárás: Csopakon világító kívánságtutajok úsztak ki a Balaton vizére, mécsesek fényével varázsolva hangulatot az őszi estébe.

Kompmenetrend Szántód–Tihany (2025 ősz)

  • Félóránként közlekednek a kompok változatlan menetrend szerint
  • Szántódról indulás: 7:00 – 21:00
  • Tihanyból indulás: 7:15 – 21:15
  • Biztos átkelés a Balaton két partja között minden nap

Ez biztosítja a Balaton két partja közötti állandó és kiszámítható összeköttetést.

Őszi Balaton: kevesebb turista, több nyugalom

A hajózási menetrend ritkulása a turistaforgalom természetes csökkenéséhez igazodik. Az őszi hónapokban kevesebben érkeznek a tóhoz, ugyanakkor a hajózás így is különleges élményt nyújt: a nyugodtabb víz, a színesedő táj és a csendesebb kikötők új arcát mutatják a Balatonnak. A BAHART honlapján külön menüpontban lehet jegyet váltani a Kelén nosztalgiahajóra (pl. Siófok–Balatonfüred körjárat, naplemente-túra).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu