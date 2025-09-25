34 perce
Négy lottóötös is kevés lenne ezért a balatoni telekért
Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Bár ez is óriási, ép ésszel fel nem fogható összeg, mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ahhoz a különleges balatoni telekhez, amelyre Balatonkenesén bukkantunk.
A Balaton keleti medencéjében, Budapesttől alig másfél órányira kínálnak eladásra egy exkluzív, közvetlen vízparti ingatlant, amely 21 500 négyzetméteres méretével és 152 méternyi saját partszakaszával igazi ritkaságnak számít. A balatoni telekről lenyűgöző panoráma nyílik egészen a Tihanyi-félszigetig, a táj minden évszakban egyedülálló élményt nyújt, amelyet a tó kiváló vízminősége tesz még vonzóbbá.
A balatoni telek sok potenciált rejt
Az ingatlan kiemelkedő adottságai nemcsak magáncélú hasznosítást, hanem komoly fejlesztési lehetőségeket is kínálnak. A szabályozási feltételek lehetővé teszik új épületek elhelyezését, az önkormányzati főépítész jóváhagyásával. Az építési telek adottságai révén akár saját kikötő kialakítása is megvalósítható, ami tovább növeli az ingatlan exkluzivitását.
A terület három helyrajzi számon található, mindhárom tehermentes és 1/1 arányban tulajdonolt belterületi ingatlan, amelyek később akár össze is vonhatók. Ez a ritka lehetőség befektetőknek, fejlesztőknek és magánszemélyeknek egyaránt vonzó lehet, akik egy valóban különleges vízparti birtokra vágynak a Balaton partján. És hogy mindez mennyibe kerül? A 21 500 négyzetméteres telek ára 5 milliárd 250 millió forint.