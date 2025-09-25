szeptember 25., csütörtök

34 perce

Négy lottóötös is kevés lenne ezért a balatoni telekért

Címkék#Eladó ingatlan#Balatoni táj#méregdrága#panoráma

Az ötöslottó várható főnyereménye ezen a hétvégén 1 milliárd 373 millió forint. Bár ez is óriási, ép ésszel fel nem fogható összeg, mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy hozzájussunk ahhoz a különleges balatoni telekhez, amelyre Balatonkenesén bukkantunk.

Veol.hu

A Balaton keleti medencéjében, Budapesttől alig másfél órányira kínálnak eladásra egy exkluzív, közvetlen vízparti ingatlant, amely 21 500 négyzetméteres méretével és 152 méternyi saját partszakaszával igazi ritkaságnak számít. A balatoni telekről lenyűgöző panoráma nyílik egészen a Tihanyi-félszigetig, a táj minden évszakban egyedülálló élményt nyújt, amelyet a tó kiváló vízminősége tesz még vonzóbbá.

Balatoni telek eladó közvetlen vízparttal
Az eladó balatoni telekhez vízpart is tartozik
Forrás: dunahouse.hu

A balatoni telek sok potenciált rejt

Az ingatlan kiemelkedő adottságai nemcsak magáncélú hasznosítást, hanem komoly fejlesztési lehetőségeket is kínálnak. A szabályozási feltételek lehetővé teszik új épületek elhelyezését, az önkormányzati főépítész jóváhagyásával. Az építési telek adottságai révén akár saját kikötő kialakítása is megvalósítható, ami tovább növeli az ingatlan exkluzivitását.

Az ingatlan exkluzív környezetben helyezkedik el
Forrás: dunahouse.hu

A terület három helyrajzi számon található, mindhárom tehermentes és 1/1 arányban tulajdonolt belterületi ingatlan, amelyek később akár össze is vonhatók. Ez a ritka lehetőség befektetőknek, fejlesztőknek és magánszemélyeknek egyaránt vonzó lehet, akik egy valóban különleges vízparti birtokra vágynak a Balaton partján. És hogy mindez mennyibe kerül? A 21 500 négyzetméteres telek ára 5 milliárd 250 millió forint.

A táj minden évszakban egyedülálló látványt nyújt
Forrás: dunahouse.hu

 

