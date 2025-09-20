Nem hiszed el, milyen régi hajó szeli még ma is a Balatont!

A balatoni vitorlások nem csupán hajók a magyar tenger vizén, hanem a sport, a hagyomány és a közösségi élmény szimbólumai. A tó évszázadok óta a vitorlázás központja, ahol legendás hajók és világhírű versenyek írták és írják ma is a történelmet. Ha egyszer megtapasztalod a balatoni vitorlások világát, többé nem felejted el: a szél, a víz és a hajók harmóniája olyan szabadságélményt ad, amelyhez kevés dolog fogható. Nem véletlen, hogy a balatoni vitorlások ma is a Balaton ikonikus látványai közé tartoznak, amelyekhez nyári kalandok és maradandó élmények kötődnek.

Balatoni vitorlások a Kékszalagon

Ikonikus balatoni vitorlások

A balatoni vitorlásélet egyik legnagyobb büszkesége a Kishamis, amelyet 1896-ban építettek, és még ma is aktív résztvevője a versenyeknek. A több mint egy évszázados hajó igazi élő történelem, amely generációkon átívelve bizonyítja a balatoni vitorlázás erejét és kitartását.

A Kékszalag regatta

A Balaton vitorlásainak legismertebb eseménye a Kékszalag, Európa legrégebbi tókerülő versenye. 1934 óta rendezik meg, és minden évben több száz hajó méri össze erejét a több mint 150 kilométeres távon. A verseny nemcsak sportélmény, hanem társadalmi esemény is, amely a vitorlázás szerelmeseit és a kíváncsi látogatókat egyaránt vonzza.

Modern balatoni vitorlázás

Ma a balatoni vitorlások világa sokszínű: hagyományos fa hajók és ultramodern karbon katamaránok egyaránt megjelennek a tó hullámain. A sportág mellett a vitorlázás turisztikai vonzerő is, hiszen egyre többen választják élményhajózás vagy vitorlásbérlés formájában a vízen töltött kikapcsolódást.

