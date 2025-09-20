szeptember 20., szombat

Nem hiszed el, milyen régi hajó szeli még ma is a Balatont!

Címkék#balatoni#puzzle#Kékszalag#hajó#történelem

Munkatársunktól

A balatoni vitorlások nem csupán hajók a magyar tenger vizén, hanem a sport, a hagyomány és a közösségi élmény szimbólumai. A tó évszázadok óta a vitorlázás központja, ahol legendás hajók és világhírű versenyek írták és írják ma is a történelmet. Ha egyszer megtapasztalod a balatoni vitorlások világát, többé nem felejted el: a szél, a víz és a hajók harmóniája olyan szabadságélményt ad, amelyhez kevés dolog fogható. Nem véletlen, hogy a balatoni vitorlások ma is a Balaton ikonikus látványai közé tartoznak, amelyekhez nyári kalandok és maradandó élmények kötődnek.

Balatoni vitorlások a Kékszalagon 
Forrás:  Shutterstock

Ikonikus balatoni vitorlások

A balatoni vitorlásélet egyik legnagyobb büszkesége a Kishamis, amelyet 1896-ban építettek, és még ma is aktív résztvevője a versenyeknek. A több mint egy évszázados hajó igazi élő történelem, amely generációkon átívelve bizonyítja a balatoni vitorlázás erejét és kitartását.

A Kékszalag regatta

A Balaton vitorlásainak legismertebb eseménye a Kékszalag, Európa legrégebbi tókerülő versenye. 1934 óta rendezik meg, és minden évben több száz hajó méri össze erejét a több mint 150 kilométeres távon. A verseny nemcsak sportélmény, hanem társadalmi esemény is, amely a vitorlázás szerelmeseit és a kíváncsi látogatókat egyaránt vonzza.

Modern balatoni vitorlázás

Ma a balatoni vitorlások világa sokszínű: hagyományos fa hajók és ultramodern karbon katamaránok egyaránt megjelennek a tó hullámain. A sportág mellett a vitorlázás turisztikai vonzerő is, hiszen egyre többen választják élményhajózás vagy vitorlásbérlés formájában a vízen töltött kikapcsolódást.

Balatoni vitorlások online puzzle formában

A vitorlázás nemcsak a vízen lehet élmény. Most online puzzle formájában is felfedezheted a balatoni vitorlások világát: a hullámok, a vitorlák és a hajók részletei új perspektívát adnak a balatoni hangulathoz. A játék során nemcsak a kirakós örömét élvezheted, hanem közelebb kerülhetsz a magyar tenger ikonikus hajóihoz és a vitorlázás hagyományaihoz is.

Így rakd össze a puzzle-t: Balatoni vitorlások

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes fénykép róla:

Balatoni vitorlások a Kékszallagon
Forrás:  Shutterstock

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
