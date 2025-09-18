Közösség és hagyomány: a Keneseiek Napja

Szeptember 19-én a Kultúra Házában 18 órakor kezdődik Fekti Vera festőművész kiállítása. A kiállítást Baky Péter Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg. Szeptember 20-án, Balatonkenese várossá válásának évfordulóján tartják a Kenese Napja hivatalos megnyitóját 14.45-kor, ahol köszöntőt mond Ambrus Gábor polgármester. A megnyitón sor kerül a szőlőharang megáldására és a Borlovagrendek bemutatkozására.

Fotó: balatonfelvidek.hu

Balatonkenese közösségi napja

15 órakor indul a szüreti felvonulás a Kultúra Háza előtti térről. A menetben részt vesznek művészeti csoportok, táncosok, óvodások stb. 16.30-ra érnek vissza a színpadhoz, ahol Bolba Éva és a JAZZterlánc ad koncertet. 17.30-tól az Euphoria Művészeti Stúdió varázsolja el a közönséget, akiket 1845-kor a Conestoga Country Linedance Tánccsoport követ. Az este 19 órától Frank Sinatra műsorával lép fel Farkas Gábor, majd az ABBAbák koncertje zárja a napot 20 órától.

A nap folyamán vadpörkölt főzést rendeznek, a kóstolójegyek egyben tombolaszelvények is, a befolyt összeget a városi Mukilásra fordítják. 21 órakor lesz tombolahúzás. A gyerekek számár egész nap lehetőség lesz kipróbálni az ugrálóvárat, a játékparkot és az arcfestést.