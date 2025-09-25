Több mint 400 ezer forintot gyűjtöttek a keneseiek egy jó cél érdekében

A borlovagrendek bemutatkozása után elindult a színes, jó hangulatú szüreti felvonulás. A felvonulásban rész vettek a Knésa Lovastanya fiataljai, a Kelet-balatoni Borlovagrendnek és meghívott borrendeknek, az Euphoria Művészeti Stúdiónak a tagjai és még sokan mások. A tájházban aztán Fodor István bemutatta a szőlőpréselést, szőlődarálást és a régi szüreti eszközöket, majd mustot kínáltak – írja a Balatonkenese Város Önkormányzata Facebook-oldal.

Ambrus Gábor polgármester köszöntőjével vette kezdetét a balatonkenesei rendezvény

Fotó: Szűcs Anikó

Balatonkenese város napja

A horgászegyesület 60 adag halászlével készült, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület pedig 74 adag vadpörköltet főzött. A jótékony célú főzésben részt vevő további csapatoknak köszönhetően 410 000 Ft gyűlt össze, melyet a Mikulás-napi programban fognak felhasználni. A kóstolójegyek vásárlói között tombolasorsolást tartottak.

Szüreti felvonulás

Fotó: Szűcs Anikó

Később a színpadi programok is sikert arattak a rendezvényen, a nézőtér megtelt, és a taps is azt jelezte, hogy a szervezők, a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár kollégái jó ízléssel választották ki a szereplőket.