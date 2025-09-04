Balatonman
2 órája
Forgalomkorlátozások a Triatlonfesztivál miatt
A Balatonman triatlonverseny biztonságos lebonyolítása miatt forgalmi rend változásokat vezetnek be Balatonfűzfőn és térségében.
A Balatonman versenyközpontja 2025-ben Balatonfűzfőn kerül kiépítésre, de a 710-es úton található legendás kerékpáros körön ismét megmérettethetik magukat. A profi sportolók és azok is várják, akik még csak ismerkednek a triatlonnal vagy a futással.
Forgalmi rend változás a Balatonman miatt
Szeptember 5-én 16 órától szeptember 6. 18 óráig tilos megállni:
- a 71-es út mindkét oldalán (a Béke tér és a 72-es út közötti szakaszán)
- a Sirály utca mindkét oldalán
- a Vitorlaház utca mindkét oldalán
- Fűzliget sétány mindkét oldalán
Szeptember 6-án 6:30-tól 18 óráig részleges forgalomkorlátozásra kell számítani:
- a balatonfűzfői strand – Sirály utca –Fűzliget sétány – Vitorlaház utca szakaszon,
- a 71-es úton (Béke tér és 72-es út közötti szakaszán),
- és a 72-es úton (a 71-es út és a 710-es út közötti szakaszán)
Szeptember 6-án 6:30-tól 18 óráig teljes útlezárásra kell számítani:
- a 710-es út teljes hosszában (a Hegyalja utca, Gyári utca és Határ utca felől szintén nem lehet felhajtani) (Azok az utazók, akik a 71 sz. főúton Balatonalmádi felől Budapest felé tartanak, a 71-es úton várható torlódások elkerülése végett a 72 sz. főúton a 8 sz. főút irányába haladjanak tovább az M7-es autópálya felé. A Budapest felől érkezőknek szintén ez az alternatív útvonal javasolt.)
- A 7213-as út a DRV Zrt. szennyvíztisztitó és a Papkeszi híd között
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre