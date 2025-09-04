Forgalomkorlátozások a Triatlonfesztivál miatt

A Balatonman versenyközpontja 2025-ben Balatonfűzfőn kerül kiépítésre, de a 710-es úton található legendás kerékpáros körön ismét megmérettethetik magukat. A profi sportolók és azok is várják, akik még csak ismerkednek a triatlonnal vagy a futással.

Forgalmi rend változás a Balatonman miatt

Fotó: balatonfuzfoinfo.hu

Szeptember 5-én 16 órától szeptember 6. 18 óráig tilos megállni:

a 71-es út mindkét oldalán (a Béke tér és a 72-es út közötti szakaszán)

a Sirály utca mindkét oldalán

a Vitorlaház utca mindkét oldalán

Fűzliget sétány mindkét oldalán

Szeptember 6-án 6:30-tól 18 óráig részleges forgalomkorlátozásra kell számítani:

a balatonfűzfői strand – Sirály utca –Fűzliget sétány – Vitorlaház utca szakaszon,

a 71-es úton (Béke tér és 72-es út közötti szakaszán),

és a 72-es úton (a 71-es út és a 710-es út közötti szakaszán)

Szeptember 6-án 6:30-tól 18 óráig teljes útlezárásra kell számítani: