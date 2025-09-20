szeptember 20., szombat

Legyen tánc!

Balázs Pali élő koncerttel érkezik Devecserbe

Szeptember 20-án Devecserben élő koncerttel várja a közönséget a romantikus dalok híres előadója: Balázs Pali az „Egymás szívében” országos turné keretein belül érkezik a városba.

Seres Elizabeth

Balázs Pali nemcsak Magyarország számos településén lép fel, hanem a határon túli magyarlakta régiókban, például a Felvidéken és Erdélyben is színpadra áll. A devecseri koncert így egy nagyszabású, közel 50 állomásból álló sorozat része.

Az „Egymás szívében” turné keretében Balázs Pali koncertet ad Devecserben szeptember 20-án Fotó: Balázs Pali Live Produkció
Balázs Pali Devecserben lép fel

A 100 perces show során felcsendülnek a legismertebb slágerek, köztük a „Nem adom kölcsön a szívem”, a „Sirályok sírnak” és a „Találj meg, boldogság!”, valamint a legújabb szerzemény, a „Boomer nemzedék” is. Balázs Pali az elmúlt 28 év érzéseit és élményeit hozza a színpadra. A közönséggel való kapcsolatot pályája legfontosabb értékének tartja, amely minden fellépésen érezhető.

Az énekes számára Devecser nem ismeretlen: korábban már járt a városban a magyar színészválogatott tagjaként, amikor a vörösiszap-katasztrófa utáni időszakban egy jótékonysági focimeccsen vett részt. „Akkor egy szomorú és nehéz helyzetben érkeztem ide, mégis rendkívül kedves és aranyos fogadtatásban részesültem. Most a boldogságot szeretném elvinni Önökhöz az Egymás szívében című koncerttel, és remélem, hogy ezúttal sok szép, boldog élményt gyűjtünk együtt” - mondta Balázs Pali.

 

