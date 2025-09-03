szeptember 3., szerda

Megdöbbentő eset

3 órája

Videón, ahogy elsodornak a zebrán egy 93 éves, mopedes férfit

Címkék#Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség#kamerafelvétel#jármű#balesetek

Egy 93 éves férfi elektromos mopedjével akart átkelni a zebrán, azonban egy sofőr kis híján elgázolta.

Balogh Rebeka

Tiszaújvárosban egy 93 éves férfit sodort el egy gépjárművezető, aki lassítás nélkül hajtott át a gyalogátkelőhelyen, miközben az idős férfi elektromos mopedjével kelt át a zebrán. Szerencsére a baleset során nem sérült meg, de járműve megrongálódott – írta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrség Facebook-posztja.

A sofőr nem adott elsőbbséget az idős férfinak a zebrán, ebből lett a baleset
A sofőr nem adott elsőbbséget az idős férfinak a zebrán, ebből lett a baleset
Forrás: pexels

Baleset körülményei

A kamerafelvétel alapján világosan látszik, hogy semmi nem akadályozta a sofőrt a belátásban, mégsem állt meg az elsőbbségadásra. A hatóság a következő szankciókat szabta ki: 4 hónap vezetéstől eltiltás és 104.000 forint pénzbírság. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a gyalogátkelőhelyeket mindig fokozott óvatossággal közelítsék meg, különösen az iskolakezdés idején.

Lakossági reakciók a balesetre

A poszt alatti hozzászólások szerint sokan felháborítóan enyhének tartották a büntetést enyhét, és az áldozathibáztatás jelenségét is kritizálták. Sokan hangsúlyozták, hogy a gyalogátkelőhelyen a sofőrnek mindig meg kell állnia, a gyalogos pedig joggal várja el az elsőbbségét.

A történtek rávilágítanak, hogy minden esetben fokozott figyelemmel kell közelíteni a zebrához, akár kezdő, akár tapasztalt sofőr az illető. Az átkelés megkezdésekor a gyalogos biztonságának biztosítása mindkét fél felelőssége.

 

