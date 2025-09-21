35 perce
Sokkoló baleset történt a sztrádán a Balaton irányába, mutatjuk az ütközés videóját
Hatalmas karambol történt az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon, Kajászó térségében szeptember 20-án reggel. A két autó ütközése miatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
Sokkoló felvétel került elő az M7-es autópályán történt tegnapi balesetről: a 34–35-ös kilométernél, a Balaton felé vezető oldalon két autó ütközött össze, az egyik jármű pedig akkora erővel borult fel, hogy a tetején állt meg. Az esetet rögzítő videót a bpiautosok.hu oldalán tették közzé. A pályaszakaszt teljes szélességében le kellett zárni.
Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három ember utazott a járművekben. Sérüléseik pontos állapotáról egyelőre nincs hivatalos közlés, de a mentőhelikopter bevonása arra utal, hogy a baleset következményei súlyosak voltak. A helyszínre váli önkormányzati tűzoltók, rendőrök és mentők is érkeztek.
Az M7-esen történt baleset miatt az érintett szakaszt teljesen lezárták, a forgalom órákig állt. A Balaton felé tartó autósok több kilométeres torlódásban vesztegeltek, amíg a műszaki mentés és a helyszínelés zajlott. A baleset komoly fennakadást okozott, mivel a hétvégi időszakban sokan indultak a Balaton irányába.
Hatósági vizsgálat várható
A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. A hivatalos közlemények a következő napokban tisztázhatják, mi vezetett a Kajászó közelében történt súlyos karambolhoz. Az viszont biztos, hogy az M7-es baleset ismét rámutat: egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy tragédiába torkolljon az utazás.
