szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentőhelikopter érkezett a helyszínre

35 perce

Sokkoló baleset történt a sztrádán a Balaton irányába, mutatjuk az ütközés videóját

Címkék#baleset#m7#Kajászó#autópálya#felvétel

Hatalmas karambol történt az M7-es autópályán, a Balaton felé vezető oldalon, Kajászó térségében szeptember 20-án reggel. A két autó ütközése miatt az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Csizi Péter

Sokkoló felvétel került elő az M7-es autópályán történt tegnapi balesetről: a 34–35-ös kilométernél, a Balaton felé vezető oldalon két autó ütközött össze, az egyik jármű pedig akkora erővel borult fel, hogy a tetején állt meg. Az esetet rögzítő videót a bpiautosok.hu oldalán tették közzé. A pályaszakaszt teljes szélességében le kellett zárni.

Kajászó közelében történt a hétvége legsúlyosabb balesete a balatoni oldalon
Kajászó közelében történt a hétvége legsúlyosabb balesete
Kép: BpiAutósok Youtube csatorna

Mentőhelikopter érkezett a baleset helyszínére

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három ember utazott a járművekben. Sérüléseik pontos állapotáról egyelőre nincs hivatalos közlés, de a mentőhelikopter bevonása arra utal, hogy a baleset következményei súlyosak voltak. A helyszínre váli önkormányzati tűzoltók, rendőrök és mentők is érkeztek.

Az M7-esen történt baleset miatt az érintett szakaszt teljesen lezárták, a forgalom órákig állt. A Balaton felé tartó autósok több kilométeres torlódásban vesztegeltek, amíg a műszaki mentés és a helyszínelés zajlott. A baleset komoly fennakadást okozott, mivel a hétvégi időszakban sokan indultak a Balaton irányába.

Hatósági vizsgálat várható

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. A hivatalos közlemények a következő napokban tisztázhatják, mi vezetett a Kajászó közelében történt súlyos karambolhoz. Az viszont biztos, hogy az M7-es baleset ismét rámutat: egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég ahhoz, hogy tragédiába torkolljon az utazás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu