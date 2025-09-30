Fémkapu dőlt egy kisgyerekre a népszerű horgásztónál

A hétvégén egy balesethez riasztották a mentőket és a rendőröket a Vas vármegyei Zsennye település horgásztavához: rádőlt egy mobil fémkapu egy kisgyerekre. Az eset körülményeinek tisztázására a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított - számolt be róla a vaol.hu, amely további részleteket is közölt az ügyről.

Szeptember 28-án a zsennyei halastónál baleset történt, egy mobil fémkapu ráborult egy gyermekre

Fotó: VN/Google Maps/vaol.hu

Nemrég Veszprém vármegyében is történt hasonló baleset

Nemrég beszámoltunk róla, hogy három éve Veszprém vármegyében egy szakszerűtlenül összerakott kézilabdakapu zuhant egy kiskorúra, a balesetből bírósági ügy lett. A birosa.hu tájékoztatása szerint 022 április–májusában a vádlottak egy gyermektábornál dolgoztak: az I. rendű vádlott műszaki koordinátorként, a II–IV. rendű vádlottak karbantartóként. A tábor vezetése új fém kézilabdakapukat rendelt a sportpályára, a feladat végrehajtását az I. rendű vádlott kapta meg, aki a munkát a karbantartókra bízta, noha nem rendelkeztek a szükséges lakatos szaktudással. A vádlottak a kapukat hibásan rögzítették: a gyártó által előírt M12-es csavarok helyett M10-eseket használtak, és az egyik kaput csak három csavarral erősítették fel a négy helyett. A stabilitást nem ellenőrizték. Az I. rendű vádlott a szakszerűtlen munkát lejelentette, és a kapukat átadták használatra. 2022. május 18-án egy diák a kapuba kapaszkodott, amely kiszakadt, és a 79,5 kilós szerkezet ráesett. A gyermek súlyos koponyasérülést, agykárosodást szenvedett, életveszélyes állapotba került, hosszú intenzív kezelésre szorult, maradandó fogyatékosság alakult ki nála. A baleset a vádlottak szakszerűtlen munkavégzésére, illetve az I. rendű vádlott ellenőrzési és irányítási mulasztására vezethető vissza.