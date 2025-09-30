szeptember 30., kedd

Súlyos baleset

1 órája

Fémkapu dőlt egy kisgyerekre a népszerű horgásztónál

Ráborult egy gyerekre egy mobil fémkapu a zsennyei horgásztónál. A baleset miatt a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.

Veol.hu

A hétvégén egy balesethez riasztották a mentőket és a rendőröket a Vas vármegyei Zsennye település horgásztavához: rádőlt egy mobil fémkapu egy kisgyerekre. Az eset körülményeinek tisztázására a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított - számolt be róla a vaol.hu, amely további részleteket is közölt az ügyről.

Szeptember 28-án a zsennyei halastónál baleset történt, egy mobil fémkapu borult gyermekre Fotó: VN/Google Maps/vaol.hu
Szeptember 28-án a zsennyei halastónál baleset történt, egy mobil fémkapu ráborult egy gyermekre 
Nemrég Veszprém vármegyében is történt hasonló baleset

Nemrég beszámoltunk róla, hogy három éve Veszprém vármegyében egy szakszerűtlenül összerakott kézilabdakapu zuhant egy kiskorúra, a balesetből bírósági ügy lett. A birosa.hu tájékoztatása szerint 022 április–májusában a vádlottak egy gyermektábornál dolgoztak: az I. rendű vádlott műszaki koordinátorként, a II–IV. rendű vádlottak karbantartóként. A tábor vezetése új fém kézilabdakapukat rendelt a sportpályára, a feladat végrehajtását az I. rendű vádlott kapta meg, aki a munkát a karbantartókra bízta, noha nem rendelkeztek a szükséges lakatos szaktudással. A vádlottak a kapukat hibásan rögzítették: a gyártó által előírt M12-es csavarok helyett M10-eseket használtak, és az egyik kaput csak három csavarral erősítették fel a négy helyett. A stabilitást nem ellenőrizték. Az I. rendű vádlott a szakszerűtlen munkát lejelentette, és a kapukat átadták használatra. 2022. május 18-án egy diák a kapuba kapaszkodott, amely kiszakadt, és a 79,5 kilós szerkezet ráesett. A gyermek súlyos koponyasérülést, agykárosodást szenvedett, életveszélyes állapotba került, hosszú intenzív kezelésre szorult, maradandó fogyatékosság alakult ki nála. A baleset a vádlottak szakszerűtlen munkavégzésére, illetve az I. rendű vádlott ellenőrzési és irányítási mulasztására vezethető vissza.

 

