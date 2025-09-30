Szétszakította az autót az M1-esen történt csattanás, videón a baleset

A közlekedési videósorozat Megáll az ész legfrissebb epizódjában látható baleset az M1-es autópálya átterelt szakaszán történt. A felvételen jól kivehető, ahogy egy fekete személyautó vezetője hirtelen lassít, majd a szabályokat semmibe véve teljesen megfordul az útpályán. A mögötte haladók ekkor satufékezésre kényszerültek, néhány másodpercen belül pedig teljesen feltorlódott a forgalom – kialakult az úgynevezett „fantomdugó”. A sofőr talán már jó ideje sejtette, hogy rossz irányba megy, nehéz megmondani azt is, miért jött el az a pillanat, amikor a visszakanyarodó autós úgy érezte: a legjobb megoldása ez lesz a problémára.

Ráfutásos balesetet okozott egy autópályán megforduló figyelmetlen sofőr

Kép: AI illusztráció

A megállás láncreakciót indított: a baleset végén egy autó kereke kiszakadt a helyéről

A hirtelen lassuló járművek egymás után fékeztek egyik kocsi kereke kiszakadt a helyéről. A csodával határos, hogy személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. A csodával határos, hogy személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős.

A videót készítők a felvételt a rendőrséghez is eljuttatták. Mint hangsúlyozzák:

Autópályán megállni, megfordulni vagy indokolatlanul lassítani nemcsak életveszélyes, hanem szigorúan tilos is.

A hatóságok szerint az ilyen esetek gyakran vezetnek súlyos vagy halálos kimenetelű ráfutásos balesetekhez – különösen az autópályákon, ahol a járművek 120 km/h körüli sebességgel haladnak.

Mit tegyünk, ha baj van a pályán?

Ha baleset vagy műszaki hiba miatt meg kell állni, az első és legfontosabb a láthatóság és a biztonság:

Vegyünk fel láthatósági mellényt!

A szalagkorláton túlra húzódjunk át.

Ne maradjunk a jármű közelében.

Annyi ideig tartózkodjunk az úttesten, amíg feltétlenül szükséges.

A szakemberek minden alkalommal hangsúlyozzák: a követési távolság betartása és a figyelmes vezetés a legjobb védelem az ilyen helyzetek ellen.

„Amikor vezetsz, döntesz” – figyelmeztetnek a rendőrök is.

A közlekedés társasjáték – minden döntés számít

Az M1-esen történt incidens újra rámutat arra, mennyire törékeny a biztonság az autópályán. Egyetlen ember pillanatnyi döntése képes több tucat sofőr életét veszélybe sodorni. A közlekedésben nincsenek mellékszereplők – mindenki felelős a másikért.