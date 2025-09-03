szeptember 3., szerda

Barátai gyászolják a családapát

2 órája

Tragikus baleset rázta meg a motoros közösséget

Egy családapa motorozás közben szenvedett balesetet, barátai döbbenten gyászolják. A tragikus baleset mindenkit megrázott.

Balogh Rebeka

Augusztus 30-án tragikus esemény történt: egy 50 év körüli családapa motorozás közben lesodródott az útról és az árokba csapódott. A baleset Nyíregyházán történt, ahol barátai azonnal a helyszínre siettek, de már nem tudták megmenteni az életét – írja a borsonline.hu.

A Baleset után: a barátai már csak azt vették észre, hogy barátjuk az árokba zuhan. Fotó: Szon/Bordás Béla
A baleset után a barátok már hiába rohantak segíteni
Fotó: Szon/Bordás Béla

Baleset körülményei és a közösség reakciója

A motorozás a barátok szerint nyugodt túrának indult, a cél az út élvezete volt, nem a gyorsulás. Pali és társai évtizedes rutinjuknak köszönhetően óvatosan hajtottak, a jármű pedig túramotor volt, nem a vad száguldozásra tervezve. A tragédia helyszínén a barátai és családtagjai együtt gyászoltak, a motoros közösség pedig összetört a történtek miatt.

Információk szerint a baleset mögött nem a gyorshajtás állt: Pali motorozás közben szívinfarktust kapott, ami közvetlenül hozzájárult a halálához. A motorosok hangsúlyozták, hogy a férfi egészsége korábban rendben volt, és motorozása mindig a kikapcsolódásról, az út élvezetéről szólt.

További részletek a tragédiáról a borsonline.hu-n.

 

