Bányagépek misztikus megvilágításban (+ videó)

Horváth Károly, a kiállítóhely szakmai vezetője, nyugalmazott bányagépész mérnök a sötétedést követően végigvezette az érdeklődőket a múzeumban. A Bányagépek és bányásztörténetek misztikus megvilágításban című kiállításon az érdeklődők ki is próbálhattak néhány gépet. Horváth Károly az idén fennállása 60. évét ünneplő múzeum történetének ismertetésekor hosszasan beszélt a Karlik-féle szállítóról, amely ma már csak itt látható. A szakemberek a gépet működés közben is láthatóvá tették. A kart a látogató meghajthatja, és megnézheti, hogyan működnek a hatalmas fogaskerekek.

A fényfestett gépek

Fotó: Tisler Anna

A gépházban a felújítás alatt álló gőzgépnél ugyancsak sok érdekességet hallhattak a látogatók, akik jártak a bemutató táróban is, ahol többek között a bányatelefont is kipróbálhatták. A következő tárlatvezetés október 10-én 19 órakor lesz.