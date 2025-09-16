2 órája
Fotókon az ünneplő arcok: ilyen volt anno a híres csingervölgyi bányásznap (galéria)
Csingervölgy, amely a XX. század közepén az egyik legjelentősebb magyar szénbányászati központ volt, 1959-ben büszkén készült a bányásznapi ünnepségre.
A bányászok iránti tisztelet és megbecsülés jeleként jött létre a Bányásznap. A bányamunka nehéz és veszélyes volta megkövetelte a munkafolyamatok gondos, alapos előkészítését és végrehajtását. Hazánkban a XIX. század közepén megindult ipari-társadalmi fejlődés alappillére a szén volt. A XIX–XX. században alakult ki Magyarországon a mélyművelésű szénbányászat. Ezen időszakban az európai államokban már hagyományossá vált a bányásznap, amely minden év december 4-én Borbála napját követő első vasárnapon került megünneplésre.
Bányásznapi ünnepség 1959-ben
A bányásznap (ma szeptember első vasárnapja) hosszú múltú hagyományra tekint vissza. 1951 előtt bányavidékenként eltérő időpontban rendezték ezeket az ünnepségeket a bányászok nehéz és küzdelmes munkájának megbecsülésére.
Ilyenek voltak a bányásznapi ünnepségekFotók: Fortepan/Bauer Sándor
Csingervölgy a XX. század közepén az egyik legjelentősebb magyar szénbányászati központ volt. 1959-ben itt is tartottak bányásznapi ünnepséget, ahol a Fortepan képei alapján bőven volt étel és ital is.
