Barokk gálát rendeznek Pápán

A Barokk gála 17 órától a pápai Fő téren barokk csalogatóval indul, amely megadja az est ünnepélyes alaphangulatát. 18 órakor a szabadtéri színpadon fellép a Savaria Barokk Zenekar (vezényel: Németh Pál), a Pápai Vadvirág Néptáncegyüttes, valamint a Harmonia Caelestis Barokk Zenekar (vezényel: Tóth-Vajna Zsombor).

A Barokk gála helyszíne az Esterházy-kastély mögötti szabadtéri színpad lesz

Forrás: Pápai Közösségi Hagyományőrző Egyesület

A barokk gála a zene és a tánc ünnepe

Az est során többek között Vivaldi, Schmelzer, Händel és Delalande művei csendülnek fel, továbbá válogatás hangzik el Esterházy Pál Harmonia Caelestis című gyűjteményéből. A zenei élményt barokk kori táncok is gazdagítják. A Barokk gála kiváló alkalom arra, hogy a közönség felejthetetlen est keretében merüljön el a barokk zene és tánc gazdag világában. Az ingyenes gála része a jubileumhoz kapcsolódó városi rendezvénysorozatnak.