1 órája
Barokk gálát rendeznek Pápán
Szeptember 6-án a Pápai Közösségi Hagyományőrző Egyesület szervezésében első alkalommal rendezik meg a Barokk gálát. A kulturális esemény a barokk kor zenéit és táncait bemutató esemény lesz, amely egyben tisztelgés Eszterházy Károly, a városépítő püspök születésének 300. évfordulója előtt is.
A Barokk gála 17 órától a pápai Fő téren barokk csalogatóval indul, amely megadja az est ünnepélyes alaphangulatát. 18 órakor a szabadtéri színpadon fellép a Savaria Barokk Zenekar (vezényel: Németh Pál), a Pápai Vadvirág Néptáncegyüttes, valamint a Harmonia Caelestis Barokk Zenekar (vezényel: Tóth-Vajna Zsombor).
A barokk gála a zene és a tánc ünnepe
Az est során többek között Vivaldi, Schmelzer, Händel és Delalande művei csendülnek fel, továbbá válogatás hangzik el Esterházy Pál Harmonia Caelestis című gyűjteményéből. A zenei élményt barokk kori táncok is gazdagítják. A Barokk gála kiváló alkalom arra, hogy a közönség felejthetetlen est keretében merüljön el a barokk zene és tánc gazdag világában. Az ingyenes gála része a jubileumhoz kapcsolódó városi rendezvénysorozatnak.