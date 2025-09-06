szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kulturális élmény

50 perce

Barokk gálát rendeznek Pápán

Címkék#Pápa (város)#Barokk gála#Esterházy Kastély#Händel

Szeptember 6-án a Pápai Közösségi Hagyományőrző Egyesület szervezésében első alkalommal rendezik meg a Barokk gálát. A kulturális esemény a barokk kor zenéit és táncait bemutató esemény lesz, amely egyben tisztelgés Eszterházy Károly, a városépítő püspök születésének 300. évfordulója előtt is.

Haraszti Gábor

A Barokk gála 17 órától a pápai Fő téren barokk csalogatóval indul, amely megadja az est ünnepélyes alaphangulatát. 18 órakor a szabadtéri színpadon fellép a Savaria Barokk Zenekar (vezényel: Németh Pál), a Pápai Vadvirág Néptáncegyüttes, valamint a Harmonia Caelestis Barokk Zenekar (vezényel: Tóth-Vajna Zsombor).

Barokk gála lesz az Esterházy-kastély udvarán
A Barokk gála helyszíne az Esterházy-kastély mögötti  szabadtéri színpad lesz
Forrás: Pápai Közösségi Hagyományőrző Egyesület 

A barokk gála a zene és a tánc ünnepe

Az est során többek között Vivaldi, Schmelzer, Händel és Delalande művei csendülnek fel, továbbá válogatás hangzik el Esterházy Pál Harmonia Caelestis című gyűjteményéből. A zenei élményt barokk kori táncok is gazdagítják. A Barokk gála kiváló alkalom arra, hogy a közönség felejthetetlen est keretében merüljön el a barokk zene és tánc gazdag világában. Az ingyenes gála része a jubileumhoz kapcsolódó városi rendezvénysorozatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu