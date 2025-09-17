szeptember 17., szerda

Gyász

42 perce

Elhunyt Batta Ramon, a szentbékkállai Parázsló Étterem séfje

Elhunyt Batta Ramon, a Káli-medencében működő szentbékkállai Parázsló Étterem fiatal, tehetséges séfje. Ramon rövid, de sűrű karrierje során számos ország konyháját megismerte: megfordult Iránban, dolgozott egy vonat mikrokonyhájában, és mindig arra törekedett, hogy friss, merész ötleteivel megújítsa a magyar gasztroszcénát.

Titzl Vivien

Batta Ramon neve sokak számára egyet jelentett a kísérletező, határokat feszegető pop-up vacsik és különleges, performatív vacsoraestek világával. Már évekkel ezelőtt olyan kezdeményezésekben vett részt, amelyek akkor még túl merésznek vagy „őrültnek” tűntek — ma viszont ezek az irányok egyre inkább kontextust nyernek a hazai gasztronómiában. A Parázslóban betöltött szerepén túl barátként és inspirációként is sok fiatal szakácsra hatott.

Forrás: yo8vagyat/Instagram

Elhunyt Batta Ramon

A szakmai és baráti körben nagy visszhangot váltott ki egy Instagram-poszt, amelyben egy közeli barát emlékezett rá: „Édes, drága Ramon barátunk, bajtársunk és szak(társ)unk ma elment. Ő volt az, aki kb. 10 éve csinált már olyan pop-up vacsikat, kiadványt, mindenféle őrületet, aminek az elmúlt években lett csak itthon igazából kontextusa.” A poszt emlékeztet rá, hogy Ramon nem csupán ötleteket hozott, hanem személyes gesztusokkal is gazdagította közösségét — egy emlék szerint egy balkáni úton szakácskését ajándékozta barátjának, mondván, egyszer ő is főzni fog.

A Parázsló Étterem és a helyi gasztroközösség számára Ramon jelenléte megkerülhetetlen volt: kreatív, határozott, ugyanakkor emberközeli alkotóként formálta a hely hangulatát. Barátai a posztban azt is kiemelték, mennyit küzdött azért, hogy maradhasson, és milyen mély nyomot hagyott: „Benne vagy a falakban, faszi! Jó, hogy itt voltál és durva, hogy mennyit küzdöttél, hogy maradhass. Velem és velünk leszel, az elveinkben, tetteinkben, a zsiványságban és a krumpliban rozmaringgal.”

A helyi közösség és a szakma most gyászol: Ramon fiatalon távozott, de munkássága, ötletei és személyes történetei sokáig élni fognak mindazokban, akikkel együtt főzött, gondolkodott és álmodott. A Parázsló Étterem, barátok és kollégák később közleményben tájékoztatják a nyilvánosságot a részvételi lehetőségekről és az emlékezés módjairól.

Nyugodjon békében Batta Ramon — emlékezünk a kreatív energiára, a bátorságra és a közösségért tett gesztusokra, amelyekkel életében gazdagította a magyar gasztronómiát és baráti köreit.

 

