C-17-essel a Balaton fölött (+ videó)
Az MH 47. Bázisrepülőtér idén is megrendezte hagyományos családi napját, amelyen a katonák, civil dolgozók és hozzátartozóik együtt tölthettek el egy tartalmas, élményekben gazdag hétvégét. A rendezvényhez immár a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) nemzetközi egységei is csatlakoztak, akik 2008 óta állomásoznak Pápán.
Barta Sándor ezredes, az MH 47. Bázisrepülőtér parancsnoka kiemelte: a családi nap célja nemcsak a szórakozás, hanem az is, hogy a családtagok közelebbről megismerhessék a katonák szolgálati helyét, mindennapjait, valamint az eszközöket és technikákat. Mint mondta, ez jó alkalom a közösség erősítésére és a kötetlen beszélgetésekre is.
Hagyomány és közösségépítés a bázisrepülőtéren
Turzó Lajos alezredes, a repülőtér parancsnokhelyettese hozzátette: bár a bázis az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlődésen ment keresztül, a nemzetközi gyakorlatok és missziók sok távolléttel járnak. A családi nap tehát lehetőséget kínál arra, hogy a hozzátartozók is bepillantást nyerjenek a katonák mindennapi környezetébe – írja a honvedelem.hu.
Színes programok kicsiknek és nagyoknak
Az esős időjárás miatt ugyan elmaradt az ejtőernyős bemutató, de így is gazdag program várta az érdeklődőket: volt tűzoltó- és járőrkutyás bemutató, a repülőtéri kiszolgáló eszközök statikus kiállítása, főzőverseny és családi horgászverseny, a gyerekeknek arcfestés, ugrálóvár, játékpark, labirintus, hordóvonat és helikopterszimulátor.
A legnagyobb szenzáció egyértelműen a C–17 Globemaster katonai szállító repülőgép volt, amelyet a résztvevők testközelből is megcsodálhattak. A becenevén „jávorszarvas”-ként ismert óriási gép nemcsak a földön nyűgözte le a közönséget: a szerencsések családi „élménykörökön” repülhettek Pápa és a Balaton fölött, felejthetetlen pillanatokat szerezve kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Az MH 47. Bázisrepülőtér és partnerei ezzel a rendezvénnyel ismét bebizonyították: a szolgálat mellett a közösségépítésre és a családokra is nagy figyelmet fordítanak.