Családi nap

36 perce

C-17-essel a Balaton fölött (+ videó)

Címkék#C-17#MH 47 Bázisrepülőtér#Balaton#Pápa#családi nap

Az MH 47. Bázisrepülőtér idén is megrendezte hagyományos családi napját, amelyen a katonák, civil dolgozók és hozzátartozóik együtt tölthettek el egy tartalmas, élményekben gazdag hétvégét. A rendezvényhez immár a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) nemzetközi egységei is csatlakoztak, akik 2008 óta állomásoznak Pápán.

Haraszti Gábor

Barta Sándor ezredes, az MH 47. Bázisrepülőtér parancsnoka kiemelte: a családi nap célja nemcsak a szórakozás, hanem az is, hogy a családtagok közelebbről megismerhessék a katonák szolgálati helyét, mindennapjait, valamint az eszközöket és technikákat. Mint mondta, ez jó alkalom a közösség erősítésére és a kötetlen beszélgetésekre is.

MH 47. Bázisrepülőtér - Családi nap változatos programokkal
A bázisrepülőtér programjában látványos járőrkutyás bemutató is szerepelt
Fotó: Luka Dániel

Hagyomány és közösségépítés a bázisrepülőtéren

Turzó Lajos alezredes, a repülőtér parancsnokhelyettese hozzátette: bár a bázis az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlődésen ment keresztül, a nemzetközi gyakorlatok és missziók sok távolléttel járnak. A családi nap tehát lehetőséget kínál arra, hogy a hozzátartozók is bepillantást nyerjenek a katonák mindennapi környezetébe – írja a honvedelem.hu.

Színes programok kicsiknek és nagyoknak

Az esős időjárás miatt ugyan elmaradt az ejtőernyős bemutató, de így is gazdag program várta az érdeklődőket: volt tűzoltó- és járőrkutyás bemutató, a repülőtéri kiszolgáló eszközök statikus kiállítása, főzőverseny és családi horgászverseny, a gyerekeknek arcfestés, ugrálóvár, játékpark, labirintus, hordóvonat és helikopterszimulátor.

A nap fénypontja: repülés a C–17-essel
Fotó: Luka Dániel

A legnagyobb szenzáció egyértelműen a C–17 Globemaster katonai szállító repülőgép volt, amelyet a résztvevők testközelből is megcsodálhattak. A becenevén „jávorszarvas”-ként ismert óriási gép nemcsak a földön nyűgözte le a közönséget: a szerencsések családi „élménykörökön” repülhettek Pápa és a Balaton fölött, felejthetetlen pillanatokat szerezve kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az MH 47. Bázisrepülőtér és partnerei ezzel a rendezvénnyel ismét bebizonyították: a szolgálat mellett a közösségépítésre és a családokra is nagy figyelmet fordítanak.

 

