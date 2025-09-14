VI. Beagle Találkozó Veszprémben: a közösség és felelős állattartás ünnepe (galéria + videó)

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy a Beagle Találkozó nem csupán szórakoztató esemény, hanem a társadalmi felelősségvállalás ünnepe is. „Minden kutyás találkozó az állatvédelem ünnepe, és lehetőség arra, hogy a felelős állattartást fókuszba helyezzük” – mondta. Hangsúlyozta, hogy Magyarország egy állatszerető társadalom, de a tudatos, felelős állattartás még mindig fejlesztésre szorul. Az esemény tehát nemcsak a fajtát ünnepli, hanem közösségépítő ereje is van: összehozza az embereket, lehetőséget ad a tapasztalatcserére, és egyben élményt nyújt minden résztvevőnek.

Beagle Találkozó Veszprémben, hatodik alkalommal a város szívében

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Beagle Találkozó a fajta és az állatvédelem ünnepe

A rendezvény hangulatát a gazdag programkínálat színesítette. A résztvevők nemcsak a beagle-ök társaságában tölthettek kellemes időt, hanem élvezhették a színpadi bemutatókat, játékos versenyeket és a díjkiosztó ceremóniát is. A találkozóra eljött Móni és Tomi, a rendezvény szervezői, akiknek munkája nélkül nem jöhetett volna létre a program. A közönség a szervezők munkáját nagy tapssal köszönte meg, míg a kategóriagyőzteseket ünnepelték a színpadon.

A résztvevők az ország különböző pontjairól érkeztek, például Szegedről is, ahonnan a kutyatulajdonosok már évek óta szívesen látogatják a találkozót. „Nagyon szeretjük a várost, bár mindig csak átrohanunk rajta, de itt sok időt töltünk, és imádjuk” – mondták a vendégek. A találkozó során a kutyák és gazdáik közösségi élményei, valamint a felelős állattartásra nevelő szándék mind hozzájárult ahhoz, hogy a VI. Beagle Találkozó emlékezetes eseményként vonuljon be a város eseménynaptárába.