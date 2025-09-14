szeptember 14., vasárnap

Négylábúak gyülekezete

51 perce

VI. Beagle Találkozó Veszprémben: a közösség és felelős állattartás ünnepe (galéria + videó)

Címkék#VI Beagle Találkozó#ünnep#Ovádi Péter#állatvédelem#élmény#program

Veszprém ismét színes és vidám eseménynek adott otthont, hiszen megrendezték a hatodik VI. Beagle Találkozót, amely immár hagyományos programként vonzza a kutyabarátokat az ország minden részéről. Az egész napos rendezvény nemcsak a szeretett fajtát ünnepelte, hanem a felelős állattartás és az állatvédelem fontosságát is hangsúlyozta.

Titzl Vivien

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy a Beagle Találkozó nem csupán szórakoztató esemény, hanem a társadalmi felelősségvállalás ünnepe is. „Minden kutyás találkozó az állatvédelem ünnepe, és lehetőség arra, hogy a felelős állattartást fókuszba helyezzük” – mondta. Hangsúlyozta, hogy Magyarország egy állatszerető társadalom, de a tudatos, felelős állattartás még mindig fejlesztésre szorul. Az esemény tehát nemcsak a fajtát ünnepli, hanem közösségépítő ereje is van: összehozza az embereket, lehetőséget ad a tapasztalatcserére, és egyben élményt nyújt minden résztvevőnek.

Beagle találkozó Veszprémben: Hatodik alkalommal a város szívében
Beagle Találkozó Veszprémben, hatodik alkalommal a város szívében
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Beagle Találkozó a fajta és az állatvédelem ünnepe

A rendezvény hangulatát a gazdag programkínálat színesítette. A résztvevők nemcsak a beagle-ök társaságában tölthettek kellemes időt, hanem élvezhették a színpadi bemutatókat, játékos versenyeket és a díjkiosztó ceremóniát is. A találkozóra eljött Móni és Tomi, a rendezvény szervezői, akiknek munkája nélkül nem jöhetett volna létre a program. A közönség a szervezők munkáját nagy tapssal köszönte meg, míg a kategóriagyőzteseket ünnepelték a színpadon.

A résztvevők az ország különböző pontjairól érkeztek, például Szegedről is, ahonnan a kutyatulajdonosok már évek óta szívesen látogatják a találkozót. „Nagyon szeretjük a várost, bár mindig csak átrohanunk rajta, de itt sok időt töltünk, és imádjuk” – mondták a vendégek. A találkozó során a kutyák és gazdáik közösségi élményei, valamint a felelős állattartásra nevelő szándék mind hozzájárult ahhoz, hogy a VI. Beagle Találkozó emlékezetes eseményként vonuljon be a város eseménynaptárába.

Beagle találkozó: Amikor a kutyák összehozzák az embereket

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az esemény végén Ovádi Péter és a szervezők minden résztvevőt a jövő évi találkozóra invitálták, hangsúlyozva, hogy az állatvédelem és a közösségi élmények összekapcsolása továbbra is kiemelt cél marad Veszprémben. Az idei találkozó ismét bebizonyította, hogy a kutyák nemcsak a szeretetet, hanem a közösséget is erősítik, miközben mosolyt csalnak minden résztvevő arcára.

 

 

