Béka

Csúnyának tűnnek, de nélkülük káosz lenne a természetben

A békák egyszerre lehetnek bájosak, viccesek és ijesztőek. Különös külsejük évezredek óta segíti a túlélésüket.

Seres Elizabeth

Kevés élőlény képes egyszerre elbűvölni, megnevettetni és ijesztővé válni, a békák azonban ilyenek. A természet apró csodái élénk színeikkel, csillogó szemeikkel és nyálkás bőrükkel, például a nyílméregbéka vagy a szarvasmarha-béka, sokszor inkább mesebeli figuráknak tűnnek, mint valós élőlényeknek. De vajon miért alakult ki ez a különös megjelenés? És milyen szerepet játszik ez a túlélésükben? A válasz ennél sokkal érdekesebb.

A természet a békákat furcsa külsejükkel segíti túlélni a ragadozók között Fotó: termeszti.hu
A természet a békákat furcsa külsejükkel segíti túlélésben
Fotó: termeszti.hu

A békák képesek beolvadni a környezetükbe

A békák nem csak brekegnek és ugrálnak, az evolúció mesterei is. A természet nem a szépséget díjazza, hanem a túlélést. Az élénk, rikító színek például nem csupán látványosak: figyelmeztetnek a ragadozókra, hogy a béka mérgező is lehet. Ilyen a dél-amerikai nyílméregbéka, amely kis termete ellenére halálos méreggel védekezik. Más fajok a környezetbe olvadva maradnak életben. Ami nekünk furcsának vagy csúnyának tűnik, a ráncos test, a levélre emlékeztető forma, a zavaró mintázat, az a békák számára tökéletes álca, amellyel elkerülhetik a ragadozókat.

A kidülledő szemek segítik a veszély gyors felismerését, egyes fajoknál akár 360 fokos látómezővel. A lapos vagy puffadt testek nemcsak ijesztőbbé teszik a békákat, hanem alkalmazkodást biztosítanak a víz alatti élethez és a gyors mozgáshoz. Tudományos vizsgálatok is alátámasztják, hogy a békák külalakja szoros összefüggésben áll a ragadozókkal és a környezettel. A vizuális ragadozók jelenléte arra ösztönzi a fajokat, hogy „félelmetesebb” vagy feltűnőbb külsőt öltsenek. Emellett a különc kinézet megvédi őket az emberi begyűjtéstől, így az állatkereskedelem csapdáit is elkerülik.

A békák külseje nem az esztétikáról szól, hanem a túlélésről. A természetben a bizarr gyakran egyet jelent a hatékonnyal. Legközelebb, amikor egy különös béka ugrik elénk az erdőben vagy a kertben, csodáljuk meg, milyen zseniális trükkel őrzi életét. 

 

