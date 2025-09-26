1 órája
Végleg eltűnhet a tihanyi Belső-tó? A polgármester tisztázta a helyzetet (+ galéria)
Egyeztetést tartottak a tihanyi Belső-tó ügyében, amelyen a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Limnológiai Intézet és a Vízügyi Igazgatóság munkatársai vettek részt.
Még márciusban írtuk meg, hogy a csapadékszegény időjárás miatt egy kisebb sziget bukkant elő a tihanyi Belső-tóból. A sekély, kisméretű tavat kizárólag a csapadékvíz táplálja, melyből kevés jutott a nyáron, emiatt drasztikusan lecsökkent vízszintje. Augusztusban a part menti és sekélyebb részek kiszáradtak, ennek következtében felszínre került egy kőrakás, mely a felépítése alapján leginkább halászati céllal létrehozott „varsakút” vagy halcsapda maradványa lehet. Szeptember közepére olyan kevés víz maradt a tóban, hogy az egykori sziget félszigetté duzzadt, felszínén a növények is megerősödtek.
Mi lesz a tihanyi Belső-tó sorsa?
Annyian aggódtak amiatt, hogy a Tihanyi-félsziget kedvenc tava ki fog száradni, hogy Kötél Balázs polgármester összehívott egy egyeztetést. Facebook-posztjában azt írta: "A kétórás megbeszélés középpontjában a tó vízszintjének drasztikus csökkenése, illetve az esetleges megoldási lehetőségek álltak. A szakértők egyöntetű álláspontja szerint a vízpótlásra sajnos csak a természet képes: kizárólag jelentős mennyiségű csapadék hatására növekedhet a vízszint."
Végleg eltűnhet a tihanyi Belső-tó? A polgármester tisztázta a helyzetetFotók: Nagy Lajos/ Napló
Nem csak a Belső-tó apad
Kötél Balázs egy másik problémára is felhívta az emberek figyelmét: "A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az elmúlt három évben mintegy 120 cm-rel csökkent a vízszint, ami körülbelül 300.000 m³ víznek felel meg. Ez akkora mennyiség, mint amennyit az Ófalu lakossága közel három és fél év alatt használ fel háztartási célokra. Ráadásul nem csupán a tóban látható vízmennyiség tűnt el, hanem a föld alatti készletek is apadtak. A Belső-tó ugyanis a Külső-tóval és a Rátai-csávával földalatti vízrétegeken keresztül összeköttetésben áll, így a vízveszteség az egész rendszerre kihat és jóval nagyobb mint amit láthatunk."
Az egyeztetés konklúziója az lett, hogy rövid távú, emberi beavatkozással megvalósítható ésszerű megoldás nincs. Ugyanakkor felvesszük a kapcsolatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, hogy a tíz évvel ezelőtt indított, a félsziget vízrendszerét vizsgáló kutatásukat folytassák. Ez ugyan nem hoz több vizet a tóba, de segíthet jobban megérteni a folyamatokat és a problémák összefüggéseit.
- zárta a polgármester bejegyzését.
