Végleg eltűnhet a tihanyi Belső-tó? A polgármester tisztázta a helyzetet (+ galéria)

Még márciusban írtuk meg, hogy a csapadékszegény időjárás miatt egy kisebb sziget bukkant elő a tihanyi Belső-tóból. A sekély, kisméretű tavat kizárólag a csapadékvíz táplálja, melyből kevés jutott a nyáron, emiatt drasztikusan lecsökkent vízszintje. Augusztusban a part menti és sekélyebb részek kiszáradtak, ennek következtében felszínre került egy kőrakás, mely a felépítése alapján leginkább halászati céllal létrehozott „varsakút” vagy halcsapda maradványa lehet. Szeptember közepére olyan kevés víz maradt a tóban, hogy az egykori sziget félszigetté duzzadt, felszínén a növények is megerősödtek.

A tihanyi Belső-tó vízszintje drasztikusan csökken

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mi lesz a tihanyi Belső-tó sorsa?

Annyian aggódtak amiatt, hogy a Tihanyi-félsziget kedvenc tava ki fog száradni, hogy Kötél Balázs polgármester összehívott egy egyeztetést. Facebook-posztjában azt írta: "A kétórás megbeszélés középpontjában a tó vízszintjének drasztikus csökkenése, illetve az esetleges megoldási lehetőségek álltak. A szakértők egyöntetű álláspontja szerint a vízpótlásra sajnos csak a természet képes: kizárólag jelentős mennyiségű csapadék hatására növekedhet a vízszint."